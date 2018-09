Kinderfest an der Coburger Arena lockte die Massen an

Was für ein Spaß! Und was für eine tolle Idee! Das Kinderfest von Round Table 151 Coburg war 2008 aus der Taufe gehoben worden - die Premiere fand seinerzeit in der Angerhalle statt, die mittlerweile zum Abriss verurteilt ist. Das Kinderfest hingegen lebt weiter - und wie! Mehr als 4000 Besucher strömten am Sonntag in die HUK-Coburg-Arena auf der Lauterer Höhe. Am Ende stand ein satter Erlös von 3500 Euro, der in diesem Jahr der Aktion "Grünstift" gespendet wird, die bedürftige Familien bei der Bedschaffung von Schulmaterial hilft.

Und was war beim Kinderfest so alles geboten? Viel. Sehr viel. Bereits vor der Arena ging es für viele junge Besucher beim Trampolinspringen in die Höhe. Jede Menge Spaß hatten die Kinder zum Beispiel auch beim Bullriding oder beim Tretfahrzeug-Parcours.

Zahlreiche Partner - etwa Vereine, Institutionen oder auch Tanzstudios - unterstützten das Kinderfest.