Kellerkinder kassieren Heimpleiten

Ihre Bewährungsprobe in der "Höhle des Löwen" haben die Bezirksoberliga-Handballer des TV Weidhausen bestanden. Mit 30:26 (16:15) besiegten sie die SG Bad Rodach/Großwalbur in der ungeliebten Bayernhalle.

Trotz einer unter dem Strich couragierten Leistung verlor die TS Coburg gegen den Tabellenführer deutlich mit 17:31 (9:15). Vor allem der Angriff machte bei der TSC keine gute Figur, so dass sich Rödental am Ende trotz einiger Fehler und Ballverluste ungefährdet durchsetzte.

Bezirksoberliga, Männer

SG Bad Rodach/Großwalbur - TV Weidhausen 26:30 (15:16)

Auch wenn sich der Gast von Beginn an Vorteile erspielte, sah es zum Seitenwechsel nicht nach einem klaren Sieg für den Tabellenvierten aus. In der 18. Minute hatte die SG durch Lukas Schäftlein zum 10:10 ausgeglichen, ging dann kurz in Führung.

Der TVW brauchte schon einen Doppelschlag in der Schlussminute, um mit einer knappen 16:15- Führung in die Kabine zu gehen. Dort fand TVW-Trainer Frank Steinberger offensichtlich die richtigen Worte. Weidhausen legte einen guten Start in die zweite Hälfte hin und führte fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit 19:15. Bad Rodach/Großwalbur hatte große Probleme, und der Angriff der Gastgeber war fast 15 Minuten lang auf Eis gelegt. Als der SG-Betreuer Nils Reinermann nach 44 Minuten zur Auszeit rief, war der TVW bereits auf 23:17 davongezogen.

Selbst eine Zeitstrafe gegen Fabian Querfeld brachte die Steinberger-Jungs nicht aus dem Konzept. Weidhausen war bis zur 55. Minute, als Christian Staude in der fair geführten Partie eine unfreiwillige Verschnaufzeit nahm, klar überlegen. Weidhausen ruhte sich auf seiner komfortablen 30:21-Führung aus und gönnte den Gastgebern durch fünf Tore in Folge die Ergebniskosmetik zum 30:26-Endstand. Tore für den TV Weidhausen: F. Büttner 9/1, C. Büttner 6, J. Bauer 5, D. Lippert 4, S. Büttner 3, M. Werner 2, F. Querfeld 1.kag HG Hut/Ahorn - TV Helmbrechts 27:35 (11:17)

Durch einiges Pech bei Latten- und Pfostentreffern, vielmehr jedoch aufgrund einer Unzahl von Fehlabgaben und technischen Mängeln geriet Hut/Ahorn schon in der ersten Viertelstunde auf die Verliererstraße. Da führte der Tabellendritte aus Helmbrechts bereits mit 10:3, ohne wirklich gefordert zu sein.

Die Gäste brauchten nur die geschenkten Bälle in einfache Tore umzumünzen, was sie auch in der Folgezeit meist problemlos fortsetzten. Zwischenzeitlich sah man aufseiten der Gastgeber dann doch mehrere ansprechende Aktionen. So hatte Andre Röttger aus dem Rückraum wiederholt Erfolg, und noch vor der Pause fanden endlich auch einige Kreisanspiele mit Julian Ponsel einen abschlusssicheren Adressaten. Am insgesamt einseitigen Spielverlauf änderte sich aber auch in der zweiten Halbzeit nichts Grundsätzliches.

Die Ostoberfranken dominierten die Partie fast nach Belieben. Über 19:11 und 28:20 bauten sie ihren Vorsprung bis auf 33:23 aus. Die Hausherren versuchten zwar nach Kräften mitzuhalten. Am Ende reichten die Paraden von Torhüter Marius Lesch sowie die anerkennenswerten Wurfleistungen von Dominik Birkner und Daniel Schüll wenigstens noch für eine Ergebnisverbesserung. HG Hut/Ahorn: Lesch - Birkner (3), Friedrich, Harbecke, Kruscha (3), Mundt (1), Ponsel (4), Räder (1), Rausch, Röttger (3), Daniel Schüll (7/3), Jonas Schüll (2), Schulze (2), Straub. SR: Bauke / Brungs.wau HC Bamberg -

HG Kunstadt 22:40 (12:20)

"Schade, dass die Meisterschaft bereits entscheiden ist", kommentierten die mitgereisten Fans vom Obermain die erneut starke Leistung ihrer Mannschaft. Die Gastgeber aus Bamberg zeigten in eigener Halle gegen die Spitzenmannschaften der Liga respektable Ergebnisse, gegen die HGK war aber kein Kraut gewachsen.

Bambergs Trainer Ulrich Hillebrand tippte auf einen 25:23-Heimsieg seiner Farben, doch nach 26 Minuten musste der erfahrene Coach seine Prognosen endgültig über Bord werfen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte eine vor Spielfreude strotzende und ungemein effiziente HGK eine Zehn-Tore-Führung gegen überforderte Bamberger herausgespielt (18:8). Die HGK hielt das Tempo hoch, lief Gegenstoß um Gegenstoß und schraubte das Ergebnis in die Höhe (22:13, 30:18, 36:18). Sechs Sekunden vor Schluss markierte Nicklas Oester den 40. Kunstadter Treffer zum 40:22-Endstand und sorgte für den aus HGK-Sicht optimalen Abschluss eines einseitigen Auswärtsspiels. HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Karapetjan (9/3), Legat (7), Maile (6), Oester (5), Deuber (4), Schnapp (3), Jung (2), Scholz (2), Wünschig (2).mts TS Coburg - HSG Rödental/N. 17:31 (9:15)

Bis zur neunten Minute kam der Tabellenführer sehr zum Ärger der zahlreichen mitgereisten Fans kaum in Tritt, so dass die TSC zu diesem Zeitpunkt sogar mit 3:1 in Front lag. Nach ihrem dritten Tor blieben die Gastgeber jedoch neun Minuten ohne eigenen Torerfolg, und der Tabellenführer ging mit 3:6 in Front (18.). Eine überflüssige Zeitstrafe nutzte die HSG, um auf 9:15 bis zur Pausensirene davon zu ziehen.

Rödental konnte nach der Halbzeitpause nicht weiter als auf sieben Treffer davonziehen (12:19; 36.). Die Gastgeber gaben sich zwar nie auf und konnten dank zweier schöner Konter durch Luca Kessel noch etwas aufschließen, am Ende fehlte es aber trotz allem an der Abschlussgenauigkeit, und die HSG Rödental/Neustadt gewann deutlicher, als es über weite Strecken der Partie aussah.

TS Coburg: M . Heeb, Braunstätter - Kempf (2), Pletl (1), Resler (1), Le Peillet, Kessel (9), A. Heeb, Baselt (3), Horcher, Eversmann (1), Rudisch. / HSG Rödental/Neustadt: Fleischmann - Anthofer (3), Metz (3), Weitz (2/1), Schlücke (1), Bernecker (3), Schramm (7/1), Göpfert (2), Carl (6), Kirchner (2), De Rooij, Oehrl (2). / Schiedsrichter: Wisokoljan.höll