Kein Kaufzwang beim 10. Rödentaler Gewerbemarkt

Glockengeläut, Samba-Rhythmen und Dudelsack-Folklore - einen besseren Einstieg zum 10. Gewerbemarkt in der altehrwürdigen Domäne konnte man sich nicht vorstellen. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags präsentierte die Interessengemeinschaft Rödental (IGR) Rödentaler Gewerbe auf dem Domänenplatz und in der Halle. Auch Rödentaler Vereine, das Bayerische Rote Kreuz, die Wasserwacht, die Feuerwehr, die Eisenbahnfreunde und die Stadtwerke ließen es sich nicht nehmen, sich zu zeigen. Und das kam an, denn die recht zahlreichen Besucher nahmen das Angebot an. Es gab obendrein ein sehens- und hörenswertes Rahmenprogramm wie Samba-Rhythmen, Vorführungen eines Zauberers, Tanz und Dudelsack-Musik und vieles andere mehr - neben einem reichhaltigen kulinarischen Angebot.

In der Halle selbst war ein vielfältiges Angebot der Rödentaler Gewerbetreibenden zu bestaunen, was eingehend wahrgenommen wurde. Es war ein Einblick in das heimische Gewerbe, das von freundlichen Mitarbeiterinnen immer und immer wieder erläutert wurde. Wohltuend war, dass es keine Verkaufsveranstaltung war. Umso länger hielten sich die Interessenten an den Ständen auf und genossen die Informationen.

Die beiden IGR-Initiatoren Werner Hieber und Andreas Wittmann betonten bei der Eröffnung, dass sie sich ganz schön angestrengt hätten, um den Gewerbemarkt auf die Beine zu stellen - und das ehrenamtlich. Der Dank scheinbar war, dass das Wetter gerade so mitspielte. Bürgermeister Marco Steiner (FW) betonte, dass die Gemeinschaft in Rödental toll funktioniere. "Zeigen, was man zu bieten hat" sei deren Devise, so Steiner.