Kastner kritisiert Nachfolger: Coburger Sportförderung braucht Anpassung

TVK-Vorsitzender Norbert Kastner hat Verbesserungen bei der Sportförderung in Coburg angemahnt. Der frühere Coburger Oberbürgermeister hat als Vorsitzender des Turnvereins 1904 Ketschendorf in dessen Jahreshauptversammlung gesagt. "Die Politik muss hier einmal die Rahmenbedingungen anpassen!"

Übungsleitervergütungen seien nicht mehr zeitgemäß, obwohl die Anforderungen an diesen Personenkreis immer anspruchsvoller würden. Der Freizeitsport fördere Teamgeist und Kameradschaft. Nicht zuletzt würden bei den Sportvereinen auch Integrationsleistungen erbracht.

Kastner vermied es, Kultur- und Sportförderung gegeneinander auszuspielen. "Sport und Kultur haben ihren gleichberechtigten Platz in unserer städtischen Gesellschaft", betonte Kastner in diesem Zusammenhang.

Die Mitlgliederzahl des TVK sei leicht auf 756 Männer und Frauen gestiegen. Ein Großteil der Vereinspost könne per E-Mail erledigt werden. Das führe zu einer Ersparnis von rund 400 Euro pro Jahr.

Kastner ehrte einige Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue. 30 Jahre sind es bei Magda Rainer. 40 Jahre dabei sind Andreas Forkel, Christa Kestler, Gudrun und Günther Stammberger sowie Hergild und Roland Schäfer.

Beate Heller ist seit einem halben Jahrhundert beim TVK. Die Goldjubilarin wurde von Norbert Kastner zur Ehrenmitglied ernannt. Ihr Onkel Fritz Heller stand auch schon auf der Ehrenliste. Er hätte eigentlich für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollen, doch er starb vor wenigen Wochen. Aus der Jubilarehrung wurde so ein Totengedenken.

Die Turnerinnen-Mannschaft bekam für ihre Erfolge bei den Gau- und Regionalmeisterschaften den Heinz-Oehrlein-Pokal. Ihr größter Erfolg war der Gewinn des Bayernpokals im Landesfinale. Zur Mannschaft gehören Maria Herrich-Schäffer, Janina Hügle, Lina Zimmermann, Jasmin Sünkel und Stefanie Gleißner. Uwe Boßecker ist Trainer, Übungsleiterin ist Syl via Weitl.

COBURG - "Prüfungstechnisch war es ein ausgesprochen gutes Jahr", zog Holker Bangert von der Aikidoabteilung Bilanz. Oleg Müller und Patrick Piksa schafften beim Weihnachtslehrgang in Pferdsfeld die Prüfungen zum 2. Dan, dass ist ein Meistergrad. Die Tanzsportabteilung freute sich über die gute Resonanz beim Tanzsportturnier am 24. und 25. März dieses Jahres. An beiden Tagen hätten sich rund 1.300 von den Leistungen in den Latein-Tanzformationen überzeugen können- Das A-Tem sei in 2018 Tabellendritter der Regionalliga Süd Latein geworden. Und weiter teilte Robert Autsch in seinem Bericht mit: "Das Kinder- und Jugendlichentanzen erfreut sich weiter großer Beliebtheit." Es fehle aber an Trainingszeiten.

Die erste Mannschaft im Tischtennis erreichte wieder das Endspiel im Kreispokal, leider ohne den finalen Sieg. Die erste Mannschaft spiele jetzt in der neu formierten Bezirksklasse A Gruppe 1 Coburg. Im Spielbetrieb habe auch einmal Alt-Oberbürgermeister Norbert Kastner ausgehol.fen.

Uwe Boßecker bedauerte, dass das Interesse der männlichen Jugend am Geräteturnen abnehme. Um so mehr freute sich Ernst Weitl über die TurnerINNEN, die im November 2018 den Bayernpokal gewinnen konnten.

Der TVK kümmert sich auch um das Thema Breitensport und Prävention. "Bei unserem Angebot geht es nicht um körperliche Höchstleistungen, sondern um Ausdauer, Koordination der Gliedmaßen, Beweglichkeit, Haltung, Entspannung, Spaß, schlicht um körperliches Wohlbefinden",sagte Walter Fischer. "Der Spaßfaktor ist garantiert!" Vom Eltern-Kind-Turnen und dem Kleinkinderturnen berichteten Nadine Höhn und Lina Richter. Walter Fischer gab einen Rückblick auf die Nordic-Walking-Gruppe. Weitere Berichte gab es vom "Orientierungslauf (Tobias Geiger) und vom "Yoga" (Anne Lauterbach).