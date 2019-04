Kartoffelkönigin stiehlt dem FC Bayern die Schau

In der Münchner Allianz-Arena wurden am Samstag Robert Lewandowski und Thomas Müller gefeiert. Im Mehrzweckhaus Kipfendorf gab es zeitgleich zwei ganz andere "Stars des Abends": die Kartoffel und Ramona Glöckl, die sich seit einem Dreivierteljahr "Bayerische Kartoffelkönigin Ramona I." nennen darf.

"Ich will, dass die Kartoffel mehr an Wertschätzung gewinnt", erklärte die 21-Jährige vor den rund 80 Besuchern, die einer Einladung der Dorfgemeinschaft Kipfendorf/Thierach gefolgt waren. Die Königin selbst kommt aus dem Donaumoos, wo sich das größte zusammenhängende Kartoffelanbaugebiet Bayerns befindet.

Mehr Wertschätzung wünscht sich Ramona I. auch für die Landwirte. Denn: "Was wäre die Welt ohne Nahrungserzeuger?" Speziell im vergangenen Jahr seien die Landwirte durch die extremen Wetterlagen sehr gefordert gewesen. Doch der Einsatz, gerade auch im Kartoffelanbau, habe sich gelohnt. So brachte es die Königin auf den Punkt: "Die Kartoffel ist vitaminreich und gesund - und schmeckt in jedem Mund!" Mal ehrlich: Gegen so einen Reim wirkt doch der schönste Doppelpass des FC Bayern langweilig!

Landrat Sebastian Straubel verband sein Grußwort ebenfalls mit einem Dank an alle Landwirte, die es zuletzt nicht immer leicht gehabt hätten. Auch zeigte sich Straubel beeindruckt von der großen Resonanz auf den Kartoffelabend in Kipfendorf: "Hier wird noch Dorfgemeinschaft gelebt!"

Die Kartoffel als Heilmittel

Am Abend, dem ein offizieller Stadtempfang für Ramona I. vorausgegangen war, gab es aber nicht nur schöne Worte und Speisen, sondern auch interessante Infos zur Kartoffel. Michaela Ehrlich vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten hatte zahlreiche Tipps zum Kochen oder auch zur richtigen Lagerung (dunkel, trocken, bei vier bis acht Grad und guter Durchlüftung!) dabei. Außerdem verriet sie manch weitere gute Wirkung der tollen Knolle. So könne das Auflegen von Kartoffelscheiben gegen Augenringe helfen; auch einem Kartoffelwickel werden heilsame Kräfte nachgesagt. Und wer mal aus Versehen seine Suppe versalzen hat, sollte eine Kartoffel dazu geben - sie ist nämlich in der Lage, Salz aufzusaugen.

Nach so viel Wissenswertem war die Stimmung im Mehrzweckhaus bestens. Und als der eine oder andere Bayern-Fans dann auch noch das Ergebnis aus der Arena mitbekam, wurde zur Feier des Tages glatt nach einem Kartoffelschnaps gefragt. 5:0 für München? Die Kartoffel hat an diesem Abend mindestens genauso deutlich gewonnen.