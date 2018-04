Karate-Spektakel in Coburg

Der Deutsche Karate Verband (DKV) richtete am Wochenende gleich zwei Deutsche Meisterschaften in der HUK-Coburg-Arena aus. Bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse und der Deutschen Meisterschaft im Para-Karate kamen weit mehr als 500 Karatekas aus mehr als 150 Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet in die Vestestadt.



Es sei die drittgrößte Meisterschaft aller Zeiten, kommentierte der Cheforganisator und Wettkampfleiter des Deutschen Karate-Verbandes, Walter Sosniok (TSV Scherneck) die Titelkämpfe.



Der DKV habe schon mehrmals Coburg als "einen der besten Austragungsorte in ganz Deutschland" ausgewählt, stellte Wolfgang Weigert, Vizepräsident von World Karate Federation und European Karate Federation sowie Präsident des Deutschen Karate Verbandes heraus. "Walter Sosniok gibt es in ganz Deutschland kein zweites Mal", sagte er augenzwinkernd. Der DKV habe ihn damit beauftragt, eine der höchsten Veranstaltungen auszurichten - und Sosniok habe es wieder einmal verstanden, ein "hervorragendes Event" zu gestalten.



"Walter Sosniok ist das Aushängeschild des Verbandes", lobte Wolfgang Weigert. Von der Organisation der Weltmeisterschaft in München über Bavarian Open, German Open und Deutsche Meisterschaften hat der Coburger alle sportlichen Highlights betreut, die es nur gibt. Die Deutschen Meisterschaften im Para-Karate haben in Bayern ihren Anfang genommen, und auch hier war Walter Sosniok der Ideengeber.



Über hundert engagierte ehrenamtliche Helfer des TSV Scherneck sorgten dafür, dass die Karate-Großveranstaltung perfekt ablief.



Wie schon in den Vorjahren war die DM im Para-Karate in die Deutsche Meisterschaft eingebettet. Was die Inklusion von Menschen mit Behinderungen angeht, gehört der Deutsche Karate Verband zu den führenden Sportverbänden in Deutschland. Die Chancen stehen gut, dass Karate mit Handicap erstmals an den Paralympics 2024 in Paris zur Austragung kommt. Das Internationale paralympische Komitee (IPC) entschied, Karate in die Endrunde der Bewerber für die Spiele in Paris 2024 aufzunehmen. Insgesamt bewarben sich derzeit noch Para-Sportarten und drei Disziplinen von drei bereits bestehenden Sportarten für diese Spiele.