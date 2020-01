Kandidatin aus Neustadt bei Coburg verblüfft den Bachelor

Erst wurde kräftig gezickt, dann aber fleißig gelobt - und Natali Vrtkovska bekam eine Rose überreicht, weshalb sie auch übers ganze Gesicht strahlte. Denn die Rose ist das Zeichen dafür, es in in der TV-Show "Der Bachelor" eine Runde weiter geschafft zu haben.

Am Mittwochabend wurde auf RTL die erste Folge der neuen "Bachelor"-Staffel ausgestrahlt. Unter den 22 Frauen, die um die Gunst eines Mannes buhlen, ist auch die 24 Jahre alte Natali Vrtkovska, die aus Neustadt kommt, im Fernsehen aber trotzdem als "Natali aus Coburg" bezeichnet wird.

Den Sprung in die nächste Runde schaffte Natali mit einem sehr selbstbewussten Auftritt. Manche ihrer Mitstreiterinnen fanden den Auftritt allerdings nicht selbstbewusst, sondern eher deutlich forscher, als es sich für eine Dame gehört. Was war passiert? Nach dem ersten kurzen Kennenlernen hielten sich der "Bachelor", bei dem es sich um den 29-jährigen Sebastian Preuss handelt, in einem großen Loungebereich auf. Normalerweise ist es der Bachelor, der nach und nach einzelne Kandidatinnen um ein Vier-Augen-Gespräch bittet. Doch Natali wollte darauf gar nicht erst warten und bat von sich aus um ein Treffen. Prompt fingen die Fernsehkameras ein, wie die anderen Kandidatinnen darüber lästerten: "Das macht eine Dame einfach nicht!"

Doch Natali ließ sich davon nicht beirren. Als es dann zum Vier-Augen-Gespräch kam, wurde sie von Sebastian Preuss aufgefordert, ihm etwas vorzusingen - schließlich weiß er ja, dass Natali bereits an der Gesangsshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen hat. Natalie gab daraufhin eine Kostprobe und allen voran der Bachelor war begeistert: "Cool! Das finde ich schön!" Auch Natalis Kolleginnen, die kurz zuvor noch gelästert hatten, waren sichtbar beeindruckt.

Doch deren Urteil dürfte Natali ziemlich egal gewesen sein. Viel wichtiger war, dass Sebastian ihr nach der Gesangseinlage sofort eine Rose überreichte - als Zeichen, dass Natali eine Runde weiter ist.

Die nächste Folge vom Bachelor wird am Mittwoch, 15. Januar, 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt und ist vorab bereits auf www.tvnow.de zu sehen.