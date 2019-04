Junge Union holt Hans-Georg Maaßen nach Coburg

Die Junge Union Coburg-Stadt (JU) erwartet am Freitag, 3. Mai, einen besonderen Gast: Hans-Georg Maaßen.

Der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hatte Ende 2018 seinen Posten räumen müssen, nachdem er rund um die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz einige umstrittene Äußerungen getätigt hatte. Der Besuch bei der JU in Coburg wird erst sein zweiter öffentlicher Auftritt nach diesem Rücktritt sein.

JU-Vorsitzender Maximilian Forkel freut sich auf einen "kritischen Austausch" mit Maaßen, wie er am Dienstag dem Coburger Tageblatt auf Anfrage erklärte. Etwaige Vorwürfe, die JU positioniere sich damit sehr weit rechts, hält Forkel für haltlos, zumal Maaßen von der CDU auch in den bevorstehenden Landtagswahlkämpfen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eingesetzt werden soll.

Dass der Maaßen-Besuch aber sehr wohl als heikel eingestuft wird, lässt sich daran erkennen, dass die JU öffentlich lediglich den Beginn mitteilt: 19 Uhr. Wer Interesse hat, der Veranstaltung am Freitag beizuwohnen, kann sich per Mail an die Adresse ju.coburgstadt@googlemail.com anmelden und bekommt dann den genauen Ort mitgeteilt.