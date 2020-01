Junge Stimmen aus Australien faszinieren in Coburg

Vor zahlreichen Zuhörern präsentierte der Chor des St Peters Lutheran College unter Leitung von Kathryn Morton einen Querschnitt seines Programms einer rund dreiwöchigen Europa-Tournee. Bereits 2011 und 2014 hat der St. Peters Chorale Konzerte an gleicher Stelle gegeben - 2014 in Begleitung des Streichorchesters St Peters Soloists.

Weitere Stationen der Europa-Tournee waren zuvor London, Bristol, Oxford, Coventry, St. Albans Ypres und Würzburg. Nach dem Konzert in Coburg folgen noch Auftritte in Dresden, Leipzig und Kopenhagen.

Einen ausführlichen bEricht über das Coburg-Gasspiel des St. Peters Chorale in der Morizkirche sowie zahlreiche Fotos finden Sie hier

Einen Bericht über das Coburg-Gastspiel des St. Peters Chorale 2014 finden Sie hier

Musik in der Morizkirche

St. Peters Chorale Gegründet vom Dirigenten und Organisten Graeme Morton, wurde der Chor "St. Peters Chorale" schon mehrfach ausgezeichnet und gilt seit einigen Jahren als einer der führenden Jugendchöre Australiens. Konzertreisen führten in die USA, in viele west- und osteuropäische Länder und nach Asien. Der Chor ist Teil des Lutherischen St. Peters College in Brisbane. Musik nimmt in der Ausbildung der jungen Leute einen hohen Stellenwert ein. Chorleiterin Kathryn Morton und ihr Chor haben speziell für die Aufführung der modernen australischen Musik viele Ehrungen bekommen. Das Konzert in Coburg ist Teil einer etwa dreiwöchigen Europatour. Weitere Stationen sind unter anderem die Kathedralen London St. Pauls, Oxford und Coventry. Von Coburg aus fährt der Chor weiter nach Dresden, Lübeck und Kopenhagen. Sonntag, 2. Februar Posaunenchor St. Moriz, Leitung und Orgel: Peter Stenglein, 17 Uhr Sonntag, 9. Februar Windsbacher Knabenchor, Leitung: Martin Lehmann, Orgel: Peter Stenglein - 17 Uhr Sonntag, 22. März Matthias Fischer (Posaune), Peter Stenglein (Orgel), 22. März, 17 Uhr Samstag, 28. März Karsten Klomp (Orgel) spielt Marcel Duprés "Der Kreuzweg", 19 Uhr Freitag, 10. April Bach Matthäus-Passion, Vokalsolisten, Main-Barcokorchester Frankfurt, Coburger Bachchor, Leitung: Peter Stenglein - 17 Uhr (www.moriz-klingt.de).red