Junge Ferienjobber aus Eritrea arbeiten in Bad Rodach

Oliver Steuker ist in der "Alten Molkerei" nicht nur Hausverwalter, sondern auch Ansprechpartner für 35 geflüchtete Menschen, die derzeit in einem Teil des Hotels wohnen.

"Zwei Bewohner waren zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob es in Bad Rodach Ferienjobs gibt", erzählt er. Die jungen Leute im Alter von 20 bis 30 Jahren besuchen regulär die Berufsschule, lernen dort die deutsche Sprache, arbeiten auf den Abschluss der 10. Klasse hin und haben jetzt Ferien.

Und die möchten einige von ihnen gern sinnvoll nutzen. Oliver Steuker hat, bevor er sich auf die Suche machte, vorsichtshalber nachgefragt, ob es in der Unterkunft noch mehr Interessenten für einen vorübergehenden Job gibt. Es gab sie und so kamen acht Leute - drei junge Frauen und fünf Männer - zusammen, die nun schon während des gesamten Augusts in der "Therme Natur" und im Medical Park arbeiten.

Viele Nationalitäten

"Ich kann jede Hilfe auf den Grünflächen gebrauchen", sagt Therme-Geschäftsführerin Stine Michel. Vier Männer aus Eritrea und Syrien sind nun schon seit Wochen im Gartenbereich der Therme tätig. "Das klappt alles ganz unkompliziert, wir freuen uns über die Hilfe." Zwar sei die Mentalität der temporären Mitarbeiter eine etwas andere als die deutsche, aber Probleme bereite das nicht, man müsse sich einfach darauf einstellen, stellt Stine Michel fest. In der Therme Natur ist das nichts Neues, dort sind schon über eine längere Zeit Mitarbeiter unterschiedlicher Nationalitäten beschäftigt.

Auch Gärtnerin Marietta Grob ist zufrieden mit den Helfern: "Die machen ihre Sache wirklich gut." Im Medical Park leisten drei junge Frauen und ein Mann Ferienarbeit im Pflegebereich und in der Hauswirtschaft. "Patientenkontakt haben sie nur, wenn die Pflege nicht im Vordergrund steht", erläutert Pflegedienstleiter Marco Mesch.

Froh über Unterstützung

Das bedeutet im Einzelnen, die Helfer legen Kleidung und Pflegemittel zurecht, desinfizieren Oberflächen, füllen Schränke auf oder reinigen Urinflaschen. Im hauswirtschaftlichen Bereich kümmert Imke Baumann sich um die Ferienjobber. Da geht es um die Bedienung von Maschinen, Reinigungsarbeiten, Wäschezusammenlegen.

Besser zurechtfinden

Auch im Medical Park ist man froh über die Unterstützung und auch weiterhin an dieser Art von Ferienarbeit interessiert, wie Personalleiterin Susan Flechsenberger bestätigt. Übrigens: Eine ordentliche Bewerbung mussten die jungen Leute schon schreiben, bevor sie ihre Jobs antreten konnten. "Das war uns wichtig. Sie sollen ja auch lernen, wie das bei uns so läuft", erläutert Rainer Möbus, Integrationsbeauftragter der Stadt, der, wie Oliver Steuker auch, beim Helferkreis für Menschen mit Fluchthintergrund Bad Rodach mitarbeitet.

In Zusammenarbeit mit dem Awo-Mehrgenerationenhaus kümmern sich die Ehrenamtlichen darum, dass sich Menschen, die nach Deutschland kommen, besser zurechtfinden und in die Gesellschaft eingliedern können.

Die acht jungen Leute, die derzeit in den Ferienjobs arbeiten, sind anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber und haben eine Arbeitserlaubnis.