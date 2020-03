Junge Coburger sprechen von "geplanter Inszenierung"

Die Jungen Coburger (JC) weisen die von ihrem Stadtratskandidaten Alper Hasirci geäußerten Vorwürfe zurück. Dieser hatte am Freitag auf seiner Facebook-Seite ein Video hochgeladen, in dem er den Jungen Coburgern unter anderem Diskriminierung vorwirft. Am Sonntag meldete sich nun der JC-Vorsitzende Maximilian Forkel zu Wort.

Hintergründe zum Video lesen Sie hier

In seiner Stellungnahme berichtet Forkel davon, dass es bereits bei der Nominierungsversammlung im November 2019 zu Unstimmigkeiten zwischen Alper Hasirci und dem Rest des JC-Teams gekommen sei. Und Alper Hasirci, der auf Listenplatz 5 für den Stadtrat kandidiert, habe bereits damals angekündigt, bei einer weiteren Zuspitzung des Streits die Jungen Coburger in der Öffentlichkeit als "Rassisten" darzustellen.

Die Forkel-Stellungnahme im Wortlaut:

"Alper Hasirci wurde im November 2019 einstimmig auf der Stadtratsliste nominiert. Kurz darauf haben sich die Jungen Coburger demokratisch auf eine gemeinsame Werbelinie verständigt. Hierbei sind insbesondere einheitliche Team-Plakate zu nennen, auf denen mehrere Kandidaten beworben werden, natürlich auch Alper Hasirici. Des Weiteren wurden einzelne Flyer für verschiedene Zielgruppen vereinbart. Der Kandidat Hasirci hat sich direkt geäußert, dass er sich an die Vereinbarungen nicht halten wird und machen werde, was er möchte, egal ob eine Zustimmung oder Unterstützung erfolgt oder nicht. Sollten die Jungen Coburger irgendetwas dagegen tun oder ihn aus seiner Sicht zu wenig unterstützen, werde er sich an die Öffentlichkeit wenden und die Jungen Coburger als Rassisten darstellen. Wir waren von einer derart geplanten Inszenierung schockiert. Die Stadtratsliste war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits nominiert. Auch wenn jeglicher Rassismus-Vorwurf vollkommen haltlos ist, hat sich der Vorstand damals entschieden, ihm sämtliche Alleingänge zu gewähren, nur um nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden und sämtlichen Schaden von den Jungen Coburgern abzuwenden. In den vergangenen Wochen wurde seitens der Jungen Coburger immer wieder eine Kontaktaufnahme ergebnislos versucht. Leider beteiligte sich er nicht mehr an gemeinsamen Veranstaltungen. Unserer Recherche nach fiel die Aussage "Quoten-Türke" vor vier Monaten von einer jungen Frau. Diese stellte das damals direkt klar und entschuldigte sich mehrfach bei ihm persönlich. Die verbleibenden 39 Kandidaten distanzieren sich ausdrücklich von sämtlichen weiteren Vorwürfen. Wir verwahren uns gegen jedweden Vorwurf des Rassismus. Wir grenzen nicht aus, wir binden ein. Wir waren und sind immer für Jeden offen - egal welcher Herkunft, Nationalität, Religion oder Geschlecht. Wir reichen Alper Hasirci nach wie vor die Hand, Coburg gemeinsam voranzubringen, da wir nicht glauben können, dass er sich von unserem gemeinsamen Ziel verabschiedet hat. Eine weitere Diskussion über die sozialen Medien lehnen wir jedoch strikt ab. Wir sind schockiert, dass versucht wird, eine Woche vor der Wahl jahrelang erfolgreiche Teamarbeit im Stadtrat und uns als politische Gruppierung zu vernichten. Abschließend stellen wir nochmals fest: Die Jungen Coburger haben sich die letzten 13 Jahre für alle Coburgerinnen und Coburger eingesetzt und werden das auch weiterhin für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen tun."

Unterzeichnet von den 39 JC-Stadtratskandidatinnen - und Kandidaten.