Jetzt sind auch anonyme Beerdigungen auf dem Dietersdorfer Friedhof möglich

Durch das große ehrenamtliche Engagement der Bürger bietet ab sofort auch der Friedhof in Dietersdorf Möglichkeiten zur anonymen oder halbanonymen Bestattung. Am heutigen Samstag wird das mit drei Stelen gestaltete Urnenfeld eingeweiht. Damit sieht sich die Arbeitsgruppe, der (von links) Peter Rotter, Wolfgang Brasch, Roswitha Baumann, Margot Dehler, und Günther Dötschel angehörten, nach rund 120 unentgeltlichen Arbeitsstunden am Ziel. Foto: Bettina Knauth