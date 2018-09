Jazz aus Israel erklingt in Coburg

Der Pianist Omer Klein gilt Kennern der Szene als einer der aufregendsten und originellsten Musiker der internationalen Jazzszene. Als Solist oder mit seinem Trio tourt der vielfach ausgezeichnete israelische Pianist, Komponist und Dozent um die Welt.

Seit 2016 gehört der in Deutschland lebende Pianist und Echo Jazz Preisträger (2018) als offizieller Steinway-Künstler zum exklusiven Club großer Pianisten, zu dem auch Künstler wie Martha Argerich und Keith Jarrett zählen.

Zum Auftakt der Konzertsaison 2018/2019 bei "Leise am Markt" in Coburg gastiert er am Sonntag, 30. September, in kammermusikalischer Duo-Besetzung. Haggai Cohen-Milo ist ein virtuoser Bassist und Komponist. Seine Soloauftritte und Konzerte mit dem Omer Klein Trio führen den in New York lebenden Israeli in viele Länder der Welt.

Sein kompositorisches Werk umfasst neben Jazz auch Musik für zeitgenössische Tanzstücke, Theater und Film. Neben der gemeinsamen Herkunft und dem Jazzstudium in den USA verbindet beide Musiker eine lange Freundschaft. Das Konzert ist teilbes tuhlt und beginnt um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr). Tickets kosten 20 Euro (Kartenreservierung: telefonisch unter 09561/90856 oder online unter www.leise-am-markt.de).