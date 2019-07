Itzgrundhalle: Das neue Dach kommt noch heuer

Das größte Problem der Baustelle in der Kaltenbrunner Ortsmitte ist trotz des mächtigen Baugerüsts derzeit noch zu sehen: die Dachkonstruktion. Das in den 80er Jahren errichtete Sheddach frei über den großen Saal hinweg ist derart in die Jahre gekommen, dass es komplett abgetragen und durch eine neue Konstruktion (ein flach geneigtes Schleppdach) ersetzt werden muss. Wie Bürgermeister Werner Thomas (SPD) jetzt bei einer Besichtigung der Baustelle erläuterte, soll die neue Dachkonstruktion noch in diesem Jahr stehen.

Wie das Projekt im Zeitplan liegt, wie hoch die aktuellen Kostenschätzungen sind und warum die Halle nicht einfach abgerissen wurde, lesen Sie demnächst auf inFranken.dePLUS.