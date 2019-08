Ist da eine Sechsjährige aus Rödental auf dem Weg zum Star?

Kleine Musikerin auf großer Bühne: Alina Zeder möchte mit ihrem Auftritt am "roten Mikrofon" ein Millionenpublikum begeistern. Die Sechsjährige aus Rödental singt live und mit eigener Gitarrenbegleitung bei Moderator Stefan Mross. Zu sehen und zu hören ist der Auftritt in der SWR-Sendung "Immer wieder sonntags" am 1. September ab 10 Uhr live im Ersten.

Von der Bühne auf die Schulbank

Alina Zeder steht vor ihrem ersten Fernsehauftritt diesen Sonntag, und das kurz vor ihrer Einschulung. Gitarrenschülerin ist die Sechsjährige aus Rödental aber bereits seit knapp einem Jahr. Der Unterricht in der Musikschule Sonneberg ist ihr Highlight der Woche. "Alina ist eine der jüngsten und begabtesten Gitarrenschülerinnen, die ich je hatte", sagt ihre Musiklehrerin Kristina Jakobs. Bei Moderator Stefan Mross bekommen Kinder am "roten Mikrofon" die Chance auf einen großen Auftritt. Genau richtig also für Alina, die dort Rolf Zuckowskis Lied "Wenn der Sommer kommt" präsentieren wird. Sie singt und begleitet sich dazu selbst - natürlich auf der Gitarre.

Nach dem ersten Fernsehauftritt rückt auch der erste Schultag immer näher: Noch-Vorschülerin Alina freut sich schon besonders darauf, Schreibschrift, Lesen und Rechnen zu lernen. In ihrer Freizeit unternimmt Alina gerne etwas mit ihren großen Schwestern oder ihren besten Freundinnen, schwimmt im Schwimmverein, fährt gerne Ski und Schlittschuh.

200. Folge mit Stefan Mross

"Immer wieder sonntags kommt Stefan und macht Spaß", singt Stefan Mross an den Sommersonntagen jeweils ab 10 Uhr im Ersten. Damit stimmt er die Zuschauer auf "Immer wieder sonntags" ein. Seit 19. Juni 2005 präsentiert Mross die vom SWR verantwortete Show, am Sonntag, 1. September, schon zum 200. Mal.

"Für mich ist es eine große Ehre, nach so langer Zeit unsere Familiensendung ,Immer wieder sonntags‘ immer noch präsentieren zu dürfen", freut sich Mross vor der Jubiläumsausgabe. Mross hat dreifachen Grund zum Feiern, denn er begeht in diesem Jahr zudem sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und präsentiert "Immer wieder sonntags" im 15. Jahr.

Gäste der Jubiläumsausgabe

In der Show am 1. September sind unter anderem zu Gast: Jürgen Drews, Marc Marshall, "Die JunX", "Die Ladiner" & Nicol Stuffer, Oliver Thomas, "Die Cappuccinos" und die DDC-Breakdancer. Auch Comedy-Magier "Desimo" und "Frau Wäber" werden das Publikum unterhalten. In der "Sommerhitparade" fordern die "Steirerkanonen" Markus Krois heraus.

Zum Erfolgsrezept der vom SWR verantworteten Musiksendung gehören Gute-Laune-Musik, Humor und Stargäste aus Schlager, Volksmusik und Comedy. Neben dem bunten Musikprogramm erleben die Zuschauer jede Menge Showeinlagen, jeweils live aus dem Europa-Park in Rust.

