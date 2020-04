Infektionswelle erreicht Sonneberg

Kurz vor Ostern hieß es noch, dass im Sonneberger Klinikum nur ein Patient mit Corona-Infektion behandelt werde. Inzwischen sind es mehr. Das liege in erster Linie daran, dass sich an mehreren sogenannten Hotspots im Landkreis Sonneberg die Coronavirus-Infektionen häufen und man als einziges Akutkrankenhaus in der Region für die Versorgung dieser Patienten zuständig sei, sagt Krankenhausdirektor Michael Renziehausen. "Das Phänomen, dass sich trotz der eigentlich sehr gut beherrschbaren Pandemie-Situation punktuell eine Welle aufbaut, kennen alle Kliniken in diesen Zeiten. Deshalb sind wir darauf natürlich vorbereitet und haben einen Stufenplan, der nun greift." Aktuell würden 15 Covid-19-Patienten im Haus versorgt. Bei weiteren elf Patienten bestehe der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. "Wer jetzt in Sonneberg einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleidet, bekommt bei uns dennoch uneingeschränkt Hilfe", macht der Krankenhausdirektor deutlich. "Das ist ein zentraler Teil unseres Versorgungsauftrags in Sonneberg und dem werden wir selbstverständlich gerecht."

Damit das trotz der angespannten Lage sichergestellt ist, werden aktuell nur Operationen bei Patienten durchgeführt, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Alle anderen Eingriffe werden verschoben oder - bei sehr hoher Dringlichkeit - in anderen Kliniken, in erster Linie im Regiomed-Verbund, versorgt. Um das Ansteckungsrisiko im Krankenhaus für Patienten und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, hat man in Sonneberg von Beginn der Pandemie an Bereiche für bestätigte Covid-19-Patienten und für Verdachtsfälle eingerichtet und auch die Intensivstation in entsprechende Bereiche unterteilt. Diese Bereiche sind räumlich und personell vollständig voneinander und von den Normalstationen getrennt. Um die Patienten aus den Hotspots versorgen zu können, wurde der Bereich für die Covid-19-Patienten nun entsprechend vergrößert und eine zweite Station für die Verdachtsfälle eingerichtet. Alle Patienten, die über die Notaufnahme aufgenommen werden, werden abgestrichen und bis zum Vorliegen des Testergebnisses als Verdachtsfall isoliert.

Keine Symptome

Auch einige wenige Mitarbeiter, insgesamt sechs, sind mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Pflegekräfte hatten sich schon vor längerer Zeit, offenbar im privaten Umfeld, angesteckt und befinden sich bereits in der Endphase der häuslichen Quarantäne. Mitte vergangener Woche hatten sich zwei Patienten, die wegen anderer Erkrankungen im Klinikum versorgt worden waren und weder Symptome einer Atemwegsinfektion zeigten noch Kontakt zu Infizierten hatten, bei einer Routinetestung vor ihrer Entlassung als positiv herausgestellt. "In einem solchen Fall testen wir alle Beschäftigten und Mitpatienten, die Kontakt zu diesen Patienten hatten", erklärt Renziehausen das Vorgehen. Die Testergebnisse von 89 Mitarbeitern und den wenigen Patienten, die das Zimmer mit den Erkrankten teilten, sind bereits zurück: Bei vier Mitarbeitern sei das Testergebnis positiv gewesen. Alle anderen seien negativ.

Am Montag habe man bei rund 40 Mitarbeitern einer weiteren Station einen Abstrich gemacht. Die endgültige Entscheidung darüber, ob eine prophylaktische Quarantäne nötig sei, treffe immer das Gesundheitsamt am Wohnort des Beschäftigten. Deshalb seien nun leider 18 Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt worden, obwohl sie keine Symptome zeigten.

Dünne Personaldecke

"Die Personaldecke im Pflegebereich ist also tatsächlich dünn, zumal wir auch noch weitere krankheitsbedingte Ausfälle haben", fasst Renziehausen zusammen. Kurzfristig könne man das kompensieren und die geplanten Schichtbesetzungen aufrechterhalten. Er gehe davon aus, dass das Klinikum Sonneberg in den nächsten Tagen in der bewährten Weise personelle Unterstützung aus dem Regiomed-Verbund bekommen werde. "Gelingt das nicht, muss ein Teil der Patienten in andere Häuser verlegt werden."