In Sonnefeld entstehen am Friedhof Parkplätze

Die chronische Parkraumnot am kommunalen Friedhof an der Moritzkirche und die Überlastung der viel befahrenen Ortsdurchfahrt - vor allem bei Beerdigungen und Besuchen vor kirchlichen Feiertagen - sollen in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Die Nutzer wird's freuen. Trotz finanzieller Sorgen des Kämmerers realisiert die Gemeinde Sonnefeld das vom IVS Ingenieurbüro (Kronach) geplante Projekt "Erschließung Bebauungsfläche zwischen Friedhof und Sankt Marien Kirche". Bürgermeister Michael Keilich meint zu dem kommunalen Bauvorhaben: "Die mit Aufwendungen in Höhe von rund 450000 Euro verbundene Maßnahme wird im Rahmen des Programms Städtebauförderung mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern finanziell unterstützt." Die bislang über eine beengte Privatstraße führende östliche Friedhofszufahrt wird neu von der Marienstraße aus abzweigen und unterhalb von Gottes- und Gemeindehaus in Richtung Friedhofsanlage geführt. Mit Schaffung der bedarfsgerechten Zufahrt ist die Errichtung von mehr als 20 Pkw-Stellplätzen auf kommunaler Fläche östlich des umfriedeten Gräberfeldes verbunden.