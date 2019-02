In Neustadt tut sich was - für Bürger und Geschäftsleute

Mit dem Ostermarkt am 13. April wird buntes Treiben in die bayerische Puppenstadt einziehen. Das ist dann auch der Zeitpunkt, ab dem die Neustadter Werbegemeinschaft "Neci" die Innenstadt wieder mit pulsierendem Leben erfüllen will. Der Ostermarkt ist erst der Anfang, dann geht es "Schlag auf Schlag". Die nächsten Termine stünden fest, berichtete "Neci"-Vorsitzende Pia Faber bei der Hauptversammlung im "Alten Brauhaus". Beim Ostermarkt wird der "Neci"-Osterhase wieder über den Markplatz hoppeln, kleine Geschenke verteilen, und Neustadts Trachtenkinder werden kleine Neustadter beschenken. Die Neustadter Stadtkapelle und das Jugendorchester werden diese Atmosphäre musikalisch bereichern. Hinter dieser und weiteren liebenswerten Aktionen steckt die Neustadter Werbegemeinschaft "Neci". Sie sorgt dafür, dass das bunte Leben in der City mit attraktiven Akzenten den nötigen "Dolce-Vita-Pfiff" erhält und zeigt sich finanziell großzügig. "Die Ostermarkt-Aktion, an der über 400 Kinder berechtigt waren, Ostergeschenke der Werbegemeinschaft anzunehmen, diese Anzahl war recht hoch", sagte Faber im Jahresrückblick.

Einen verkaufsoffenen Sonntag habe es im letzten Jahr zum Puppenfestival nicht gegeben, da sich das Festival in minimierter Form von Donnerstag bis Sonntag präsentiert habe. Somit habe es dazu keinen Bezug gegeben, sagte Faber. Aber dieses Jahr werde es anders laufen. Weiter informierte sie: "Wir haben als Aktion im Winter wieder den Sternenpass, der Rücklauf war überwältigend." Der Nikolausmarkt, eine enorme Bereicherung für die Innenstadt, sei trotz des Regens prima angenommen worden. Kulturamtsleiter André Röttger konnte zum Sternepass nur positive Rückmeldungen geben: "Das hatte super geklappt, ist eine super Geschichte." Die Haupteinnahme seien die Beiträge gewesen, berichtete Kassierer Volker Hofmann, wobei die Hälfte für die Sternepassaktion draufgegangen sei.

Dem Kassierer sei aufgefallen, dass der Geschenkgutscheinverkauf schwächele. Vielleicht sollte dem Geschenkegutschein mehr Beachtung geschenkt werden, da dieser in mehreren Geschäften eingelöst werden könne.

"Heuer werden wir mehr Veranstaltungen haben", gab Faber bekannt. Interessenten für den Ostermarkt dürften sich noch gern noch melden. Dieser finde in gewohnter Art und Weise am 13. April auf dem Marktplatz statt, mit musikalischer Umrahmung beider Musikkapellen. Die Trachtenkinder werden die "Osterhäschen" für Kinder von 11 bis 13 Uhr ausgeben. Die Werbegemeinschaft erhalte diese Karten dazu von der Stadt. Diesmal seien es über 500 Kinder. Der nächste verkaufsoffene Sonntag finde zur Eröffnung des Puppenfestivals am 26. Mai von 13 bis 18 Uhr statt. Die Geschäftswelt habe einiges zu bieten. Nähere Details dazu seien noch zu besprechen. Mit einem Gottesdienst auf dem Markt werde der Sonntag beginnen und ein buntes Programm mit Musik und zahlreichen Präsentationen beste Unterhaltung bieten. Die offizielle Eröffnung sei für 16 Uhr geplant. Wer noch mit einem Stand vertreten sein möchte, möge sich beim Kulturamtsleiter Röttger melden.

Den "Tag der Franken" am 6./7. Juli werde Neustadt mit Sonneberg gemeinsam anbieten. "Da zu diesem Zeitpunkt der Neustadter Marktplatz aufgebuddelt wird, sollte sich nicht alles nur auf die Innenstadt verteilen", informierte Faber. Durch die Sanierungsarbeiten sei geplant, statt eines verkaufsoffenen Sonntags vielmehr einen langen Verkaufsabend anzubieten. Die Stadt organisiere Bühne und Sitzgelegenheiten. "Neci" werde konkretisieren, welche Angebote den Verkaufsabend bereichern werden, um sämtliche Standorte miteinander zu verbinden, sagte Faber. Musik werde bis 23 Uhr genehmigt, sagte Röttger. Am Sonntag verlagere sich die Festlichkeit in den Freizeitpark mit sämtlichen Touristenständen, Gottesdienst, offizieller Begrüßung, Musik, Kinderprogramm sowie den Verkaufsständen samt Catering.

Die Organisation zum "Tag der Franken" laufe auf Hochtouren, sicherte Röttger zu. Der Nikolausmarkt werde vom 6. bis 8. Dezember einladen. "Da wird noch ein Standort gesucht, weil der Markt dann nicht mehr zur Verfügung steht", so Faber. Sie habe darum gebeten, den Nikolausmarkt jedoch nicht aus der Innenstadt zu verlegen, ein kleiner zentraler Platz wäre zu favorisieren und die Nebenstraßen mit einzubinden. "Der Nikolausmarkt belebt die Geschäfte und die Gastronomie in der Innenstadt und umgekehrt", sagte die Vorsitzende. André Röttger teilte mit, der Kultursenat befasse sich bereits damit. mvn Zum Foto: Vorsitzende Pia Faber und ihre Vorstandsmänner Volker Hofmann, Markus Stache und Klaus Frenzel (von links) sind sicher, mit dem Neustadter Geschenkgutschein macht man nichts falsch. Denn dieser kann in zahlreichen eingelöst werden, ganz nach den Wünschen des Beschenkten. Zu haben sind diese im Bürgerservice der Stadt Neustadt, bei der HypoVereinsbank, bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, bei der VR-Bank Coburg eG.