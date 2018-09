In jedem Ernst liegt die Komik - Comedy in Coburg

Die Kabarett- und Comedy-Reihe "Quatsch & Co im Domino" geht in die zweite Saison. Im Jugend- und Kulturzentrum (Juz) Domino am Schützenanger öffnet sich nicht nur jungen, talentierten Nachwuchskünstler eine Plattform am prädestinierten Ort.

Den Auftakt bestreitet am Freitag, 12. Oktober, der Musiker und Kabarettist Vicki Vomit mit "Alles läuft rihctig falsch ...". Charakteristisch ist für ihn sein hintergründiger und scharfsinniger Humor. Mit seinem Feingefühl für das Groteske hinter gesellschaftlichen Begebenheiten veranschaulicht er soziale Abgründe und schafft es, auf unverblümte Art und Weise jeder noch so ernsthaften Angelegenheit etwas Komisches abzugewinnen.

Sein "Leben Allein unter Schwarzen" schildert am Mittwoch, 7. November, Simon Pearce. Er begegnet Rassismus mit Humor und erzählt mit viel Ironie, wie es ist, als Schwarzer mitten im schwarzregierten Bayern aufzuwachsen und zu leben. Immer wieder macht er skurrile Begegnungen, hat es mit offenem oder verstecktem Rassismus zu tun, aber auch mit übertriebener Political correctness.

Am Freitag, 30. November, kommt Senay Duzcu. "Du Hitler" wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, als sie ihn bat, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste in den Zug einsteigen können. Es allen recht machen zu wollen, hat sie nun endgültig aufgegeben, denn das geht immer schief. Stattdessen lebt sie schamlos ihr Doppelleben als türkische Frau mit deutschen Ansichten und als deutsche Ayse mit türkischen Wurzeln.

Im neuen Jahr nimmt Bumillo sein Publikum am Freitag, 11. Januar 2019, mit auf "Die Rutsche". Das hat er abgeschaut bei den Kindern auf dem Spielplatz, wenn sie zum ersten Mal entdecken, wie viel Spaß eine große Herausforderung machen kann. Aufmerksam beobachtet der wortgewandte, Poetry-Slam-geschulte Standup-Comedian die Menschen, mischt kritische, aktuelle gesellschaftspolitische Quintessenzen mit wohldosiertem Quatsch, mäandert klug zwischen Philosophie und Poesie, Teddybär und TED-Talk.

Am Freitag, 1. Februar, stellt Martin Frank fest: "Es kommt, wie's kommt". Sollte man mit 25 nicht langsam eine feste Beziehung haben, der Bausparer zum Einsatz kommen und geklärt sein, wie viele Kinderzimmer es braucht? Ist nicht langsam ein Lebensplan erforderlich? Aber: "Es kommt, wie's kommt" und was nicht kommt, braucht's nicht!

Improvisationstheater präsentiert am Mittwoch, 13. Februar, das Ensemble "Ernst von Leben", und zwar einen improvisierten Krimi in "Tarte d'Ort". Der Sonntagabend-Klassiker im neuen Anzug: der rezeptfreie Kriminalkuchen "Tarte d'Ort" ist ein Impro-Format zum Miträtseln. Mord, Drogenhandel, Betrügereien oder sonstige kriminelle Machenschaften entspinnen spontan einen durchtriebenen Krimi. Die Kripo Coburg ermittelt in einem durch das Publikum vorgegebenen Fall. Die Zuschauer können lokale Gegebenheiten vorgeben, die Handlungsfäden verknoten und immer wieder Vorgaben für die Ermittlungen geben. Mit akribischem Scharfsinn, messerscharfen Verhören und der nötigen Action wird den Übeltätern das Handwerk gelegt - oder auch nicht. Anders als in jedem anderen Krimi, weiß hier wirklich niemand, was passiert ...

Über sein Programm "Man muss die Dinge nur zu Ende" sagt Tino Bomelino: "Hi! Ich bin der Tino. So ein Ankündigungstext soll ja vor allem neugierig machen und ich hoffe da jetzt ein bisschen auf deine Mitarbeit. Stell dir vor du sitzt in deiner Küche mit deiner Lieblingsperson. Sie lobt deine neue Hose und erzählt dir fast beiläufig, dass sie gestern beim Soloprogramm von Tino Bomelino war." Mit Penetranz und Durchhaltevermögen kann man alles schaffen. "Man muss die Dinge nur zu Ende" ist zu sehen am Freitag, 15. März.

Den Abschluss bildet am Freitag, 15. April, der Kabarettist und Bayern 3-Kultmoderator Matthias Matuschik. "Gerne wider" ist bereits sein drittes Solo-Programm. Und da ja bekanntlich aller guten Dinge drei sind, findet seine Art der Zuspitzung, der Sezierung unangenehmer Themen und seiner unnachahmlichen Kunst, allen möglichen Nichtigkeiten kabarettistische Züge zu verleihen, hier ihren fulminanten Höhepunkt.

"Quatsch & Co im Domino" beginnt immer um 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich; Ticketservice und Info auch bei der Konzertagentur Friedrich, Rödental, Telefon 09563 3082-0; www.konzertagentur-friedrich.de.