In Coburger Kneipe wurde geraucht

Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 4.15 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einer Gaststätte in den Unteren Bürglaß in Coburg gerufen. Beim Eintreffen der Streife war schon auf der Straße lautstarke Musik wahrzunehmen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Betreiber der Kneipe es wohl zugelassen hatte, dass in den Gasträumen geraucht wird. Der Verantwortliche wird nun nicht nur wegen Ruhestörung, sondern auch wegen eines Verstoßes nach dem Gesundheitsschutzgesetz angezeigt.