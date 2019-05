In Coburg Wege zur Kunst entdecken

Der Hofgarten schickt sich an, in den nächsten Wochen zum künstlerischen Herz Coburgs zu werden. Noch eine Woche, dann werden die Sommerfestspiele des Landestheaters rund um den Herzog-Alfred-Brunnen beginnen. Ganz in der Nähe, in seinem Pavillon im Hofgarten, eröffnet der Kunstverein bereits an diesem Samstag zwei neue Ausstellungen.

Parallel zur Schau im Studio (siehe Artikel unten) lockt die Präsentation mit Arbeiten von Teilnehmern und Dozenten der Coburger Sommerakademie. Gezeigt werden knapp 90 Arbeiten unter dem Motto "Wege zur Kunst".

Die Schau, deren Konzept von der Filzkünstlerin Irene Reinhardt entwickelt wurde, spiegelt einerseits die bemerkenswerte Vielfalt der Workshops, die unter dem Etikett Sommerakademie gebündelt sind. Andererseits wird diese Vielfalt auch zum Beleg für kreative Bandbreite der künstlerischen Szene in der Region.

Breites Spektrum

Vom zarten Aquarell bis zur kraftvoll aus dem Material entwickelten Holzskulptur, von der Aktzeichnung bis zum Stillleben, von der künstlerischen Naturfotografie bis zur Acrylmalerei spannt sich der Bogen. Unter den Teilnehmern wie unter den Dozenten finden sich manche längst vertraute Namen. Das Geheimnis für den anhaltenden Erfolg der Sommerakademie, die ihr 20-jähriges Bestehen feiert, liegt aber auch in der Kraft zur ständigen Erneuerung.

"Der andere Blick"

So sind in der Schau im Kunstverein auch fünf neue Dozenten mit Arbeiten vertreten. Das gilt für Birgit Maria Götz, die den Workshop "Der andere Blick - Grundlagen des Zeichnens im Raum" leiten wird und in der Ausstellung mit dem Motiv "Alfred Brunnen im Coburger Hofgarten" vertreten ist.

Ebenfalls neu in der Dozenten-Schar ist Heike Günther, die den Workshop "Stillleben malen mit Eitempera" betreut und in der Ausstellung drei eigene Beispiele präsentiert - darunter ein "Stillleben mit blauer Flasche".

Kraftvolle Arbeiten zeigen manche Workshop-Teilnehmer mit wirkungsvoll präsentierten Exponaten.

Dazu zählt eine großformative Holzskulptur von Christian Raehse mit dem Titel "Manufactum", die die Ausstellungsbesucher gleich am Eingang begrüßt - eine einladend offene Hand, mit Klöpfel, Beitel und Kettensäge gestaltet.

Rund um die Sommerakademie

Die Sommerakademie in Coburg bietet jedes Jahr zahlreiche Wochenend-Workshops, an denen Künstler mit kleinen Gruppen von Teilnehmern in ihrem Atelier oder an anderen ausgesuchten Orten intensiv arbeiten. Im Rahmen der Finissage wird der Kulturförderpreis der VR-Bank Coburg sowie ein Dozentenpreis verliehen

Ausstellungs-Tipp Sommerakademie Coburg - Dozenten und Teilnehmer stellen aus (Eröffnung: 11. Mai, 16 Uhr; bis 10. Juni), Pavillon des Kunstvereins Coburg. Bild des Monates Das neue "Bild des Monats" im Kunstverein wird am Sonntag (12. Mai, 15 Uhr) vorgestellt. Geschaffen wurde es von Vera Schnitzer. Anschließend gibt es Bildbetrachtungen zu den beiden Ausstellungen durch Kunstvereins-Vorsitzenden Joachim Goslar und stellvertretenden Vorsitzenden Reinhard Heinritz.red