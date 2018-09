In Coburg gibt es Pläne für einen Hotelneubau am Sonntagsanger

Hotel statt Autowerkstatt, Biomarkt statt Elektroteile, Wohnungen anstelle von Kfz-Präsentation. Am Ende des Sonntagsangers neben der alten Judenbrücke wird sich in den nächsten drei Jahren ein grundlegender Wandel vollziehen: Nachdem das Autohaus Wormser und die Firma Gautzsch (Elektro-Großhandel) auf die Lauterer Höhe gezogen sind, sollen auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Grundstück ein Hotel, ein Biomarkt und 28 Mietwohnungen entstehen. Am Mittwoch stellten Helmut Stähr und Stephan Meier von der Erlanger Firma Sontowski & Partner die Planungen vor. Die Immobilienfirma mit Sitz in Erlangen hat schon mit dem künftigen Betreiber des Biomarktes, der Firma ebl-Naturkost aus Fürth, einen Mietvertrag geschlossen. Für das Drei-Sterne-Hotel mit 135 Zimmern ist ein Pachtvertrag für 20 Jahren mit der Firma SHG unterzeichnet. Dieses Unternehmen wiederum wird ein Betriebskonzept mit Ibis Styles entwickeln, wurde am Mittwoch erklärt. Ein Drittel der Zimmer werden größer und damit für einen längeren Aufenthalt geeignet sein, die restlichen Hotelzimmer richten sich an Geschäftsreisende und einen Aufenthalt von bis zu drei Tagen.

Die beiden markanten Backsteingebäude am Sonntagsanger - die flache Verkaufshalle aus dem Jahr 1901 und das alte Wohn- und Verwaltungsgebäude der einstigen Coburger Karosseriefabrik Trutz von 1890 - bleiben bestehen. Sie stehen unter Denkmalschutz und werden an die neuen Bauten angeschlossen. Ein Biomarkt mit Café ist in der einstigen Verkaufshalle vorgesehen, die frühere Villa soll die Hotellobby aufnehmen. Dahinter, wo einst BMW-Automobile standen, wird ein neues Gebäude die Hotelzimmer aufnehmen. Die Geschossfläche hat eine Ausdehnung von 5600 Quadratmetern. Die Neubauten ragen maximal vier Geschosse in die Höhe.

Gläserne Schallschutzwand

Auf dem südlichen Teil des Grundstücks haben die Architekten 28 Mietwohnungen vorgesehen. Die Mieter können ihre Autos im Erdgeschoss parken, darüber ragen die Wohnungen auf. Das Wohngebäude ist viergeteilt, dazwischen ist eine Terrasse vorgesehen. Als Schallschutz zum Sonntagsanger, der Bahnlinie und zum Neuen Weg erhält der Zwischenraum eine gläserne Schallschutzwand. Anders als die noch bestehenden Gebäude halten die Neubauten Abstand zur Itz und zum benachbarten Grundstück in Richtung Frankenbrücke. Begrünte Dächer und Bäume zwischen den einzelnen Baukörpern verbesserten das Kleinklima, heißt es in den Unterlagen.

Durch den Abstand zum Itzufer kann ein öffentlicher Rad- und Fußweg am Fluss entlang gebaut werden. Die Itz wird von einer neuen Fußgängerbrücke überspannt.

Nach den Worten von Bürgermeisterin Birgit Weber (CSU) ist es überhaupt nicht selbstverständlich, "dass ein privater Investor seine Pläne auf einem Privatgrundstück noch vor der Baugenehmigung öffentlich erläutert". Die Mitglieder des Bau- und Umweltsenats zeigten sich begeistert von den Plänen. Die Rede war von "einem tollen Ansatz", "einem überzeugendem Konzept" bis zu "ein Glücksfall für Coburg".

Das Grundstück am Sonntagsanger bezeichnete Stephan Meier von der Firma Sontowski als "zentrumsnah und mit viel Potenzial versehen". Die geplanten Wohnungen würden von seinem Unternehmen gebaut, vermietet und dann weiter verkauft. Bis zum Jahresende soll nun der Bauantrag bei der Stadt eingereicht sein, mit einer Baugenehmigung wird bis Ende April 2019 gerechnet, so dass ohne Verzug die Abbrucharbeiten folgen und die Neubauten ab September nächsten Jahres entstehen. Die Fertigstellung und Eröffnung sieht der Zeitplan im ersten Quartal des Jahres 2021 vor.

Der Bausenat befürwortete einstimmig das Vorhaben.