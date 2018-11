In Coburg gesucht: Lösungen für digitale Probleme aus der Praxis

Erstmals findet in Coburg ein Hackathon statt. Am Freitag und Samstag wird die ehemalige Pakethalle in der Hauptpost zum Treffpunkt für IT-Profis, Entwickler und Programmierer, die sich spannenden Aufgaben stellen. Was es genau mit dem Hackathon auf sich hat, verrät Andreas Kücker von der Gründer- und Digitalisierungsinitiative Zukunft.Coburg.Digital. Herr Kücker, zum 1. Coburger Hackathon werden die Teilnehmer nicht nur ihre Laptops mitbringen, sondern auch Schlafsäcke. Wie kommt's?Andreas Kücker: Bei einem Hackathon, also einem Marathon für Hacker, treffen die Teilnehmer an einer Location zusammen, um eine gestellte Aufgabe in Teams innerhalb kurzer Zeit zu lösen. Die Aufgaben sind vorher nicht bekannt und die Teams finden sich erst vor Ort zusammen. Und weil sie dafür nicht viel Zeit haben - bei unserem Hackathon von Freitagmittag bis Samstagabend - wird die Nacht durchgearbeitet und programmiert. Zwischendurch kommt dann eine kleine Mütze Schlaf ganz gelegen, daher ist der Schlafsack neben dem Laptop ein wichtiges Utensil! Um uns das besser vorstellen zu können: Was wäre eine denkbare Aufgabe, die binnen der 31 Stunden gelöst werden muss?Wir haben regionale Unternehmen als Partner, die reale Problemstellungen aus der Praxis für die Entwickler mitbringen. Beispielsweise die Haba-Firmengruppe aus Bad Rodach bringt echte CAD-Daten von ihren Planungen für Kindergärten mit, aus denen die Programmierer dann, sagen wir, "was Nettes" bauen sollen. Zuviel darf ich vorab ja noch nicht verraten. Oder die HUK-Coburg möchte kreative Ideen, wie aus Kontoauszügen für den Kunden nützliche Tipps abgeleitet werden können. Wer genau ist Ihre Zielgruppe bei dem Event?Bei einem Hackathon geht es in erster Linie ums Programmieren. Daher sind Coder natürlich gefragt. Aber auch Kreative, Leute mit innovativen Ideen oder Mediendesigner sind für die interdisziplinären Teams wichtig. Schließlich stellen die Teams am Ende der Veranstaltung vor einer Jury ihre Lösungen vor und wer sich da gut präsentiert, hat bestimmt Vorteile. Mit wie viel Teilnehmern rechnen Sie, und wird die Veranstaltung auch von der heimischen Wirtschaft unterstützt?Wir haben derzeit fast 50 Anmeldungen, es werden also die Tische in der Alten Pakethalle an der Hauptpost gut gefüllt werden. Wir haben Verpflegung, Kaffee, Energydrinks, Obst und Snacks vorbereitet, auch eine Playstation mit VR-Brille oder eine Dartscheibe für die Pausen stehen bereit. Es werden anderthalb intensive Tage für die Teilnehmer und auch uns werden. Insbesondere unsere Challengepartner sind für eine solche Veranstaltung ganz wichtig. Ohne die Themenstellungen aus der Praxis würden die spannenden Aufgaben fehlen, die auch den Reiz eines Hackathons ausmachen. Und letztlich ist auch der Support unseres Unterstützervereins der lokalen Wirtschaft (Zukunft.Coburg.Digital) essenziell, um eine Veranstaltung in dieser Größenordnung stemmen zu können. Nur weil alle gut zusammenspielen, können wir jetzt den ersten Coburger Hackathon am Freitag starten Lohnt es sich auch für Zuschauer, mal an der Hauptpost vorbeizuschauen?Spätestens zum Pitch-Abend am Samstag ab 20 Uhr sind alle Interessierten als Gäste eingeladen. Hier präsentieren auf der Bühne in der Hauptpost die Teams ihre Lösungen und haben in ihrem Pitch dazu fünf Minuten Zeit. Das Team, das die Jury für die jeweilige Aufgabenstellung überzeugt, darf dann 2000 Euro Siegerprämie mit nach Hause nehmen. Es werden bestimmt interessante und innovative Lösungen an diesem Abend gezeigt, es lohnt sich also auf jeden Fall, an diesem Abend einmal vorbeizuschauen, der Eintritt ist frei.

CO:DE Rush - Erster Coburger Hackathon

Termin von Freitag, 23., 13 Uhr, bis Samstag, 24. November, 20 Uhr, werden verschiedene Teams die digitalen Challenges der Partner aus der lokalen Wirtschaft lösen und am Partyabend ihre Lösungen um das Preisgeld vor der Jury präsentieren.

Wer? Aufgerufen sind alle Programmierer, Entwickler, IT-Profis, Studenten, Schüler, Technikinteressierte, Kreative, Innovatoren, Businessdeveloper, Marketingexperten, Vertriebler, Designer, Grafiker, UX-Spezialisten, Gründungsinteressierte ...

Wo? Alte Pakethalle der Hauptpost Coburg

Und der Lohn? Preisgeld 2000 Euro für die beste Lösung in jeder Challenge

Veranstalter Die Initiative Zukunft.Coburg.Digital ist ein Ökosystem aus Unternehmen und Start-ups, Wissenschaft und Institutionen mit dem Ziel, die digitale Transformation im Wirtschaftsraum Coburg spezifisch zu befördern. Regionale und überregionale Akteure bündeln ihr regionales Know-how an der Schnittstelle zwischen Mensch, Maschine und intelligenten Informationstechnologien. Zukunft.Coburg.Digital fördert digitale Produkt- und Prozessinnovationen, disruptive Geschäftsmodelle sowie den dafür notwendigen Kulturwandel vor Ort.

Die Fragen stellte Oliver Schmidt.