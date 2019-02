Im Weitramsdorfer Ortsteil Weidach ist der Fasching zu Hause

Der Karnevalsverein Weidach (KVW) feierte am vergangenen Samstag seine 1. Prunksitzung in der Rudolf-Reißenweber-Turnhalle in Weidach. Sitzungspräsident Christian Brettschneider hieß alle großen und kleinen Jecken (Narren) herzlich willkommen. Wer an diesem Abend bis spät in die Nacht zum Sonntag voller Freude mitfeierte, konnte eine Reise rund um die Welt, zumindest nach Italien und Mallorca und darüber hinaus, erleben. Denn die "Emotion Dance"-Gruppe nahm alle Karnevalisten auf eine Abenteuertour durchs Weltall mit. Und wem das nicht außergewöhnlich genug war, konnte dem unheimlichen Treiben auf dem Weidacher Friedhof mit den Vampiren Alex und Machi beiwohnen. Selbstverständlich sorgten die Narren mit ihrem Wolfsgeheule und Käuzchengeschrei selbst für die unheimlichste Stimmung.

Bürgermeister wird ausgesetzt

Darüber hinaus tanzten die fünf Garden des KVW und ermunterten die Zuschauer, Zugaben zu fordern. Weiß, Weiß-Grün, Grün, Rot und Blau leuchteten die Kostüme der vielen Mädchen und wenigen Jungen, die ihren Gardetanz fröhlich, voller Elan und Engagement aufführten. Der "Till von Weidach" hielt so manchem den Spiegel vor und auch der "Glöckner vom Wasserturm" ließ sein Wehe ertönen. Die aus Großbritannien stammende Olivia Schofield erzählte von ihrem Bicycle und dem VHS-Kurs "Radfahren für Ausländer". Florian Mück berichtete von der "Allgemeinen Senioren Bedrohung" (ASB) in Weidach und Cortendorf, der Weitramsdorfer Bürgermeister Wolfgang Bauersachs wurde mit Plüschhandschellen an einem Parkplatz auf dem Weg nach Italien zurückgelassen.

Auch das "Weidacher Dreigestirn" war musikalisch unterwegs und die Elferräte präsentierten zu später Stunde ihren Tanz. Der "Fastnachtsverband Franken" ehrte motivierte und engagierte Gardetänzer und einige Narren des KVW und der KVW zeichnete etliche Ehrengäste und alle Gardetänzerinnen mit dem Weidacher Karnevalsorden aus. Immer wieder spielte "Günther's Musik Express" auf und ermunterte die Karnevalsgäste, ihre Hände zum Himmel zu heben und kräftig mitzuklatschen. Rund um die Welt und quer durchs Weltall ging die fröhliche Reise und zahlreiche Karnevalsbändchen wurden für die Aktion Sternentaler und die Kostüme der weißen Garde verkauft.