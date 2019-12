Im Baumhaus oder im Pflegeheim: So vielfältig ist das evangelische Leben in Coburg

Die 2004 gegründete Bürgerstiftung "leben + weitergeben " hat es sich zur Aufgabe gemacht, das evangelische Leben in der Gesamtkirchengemeinde Coburg "zu fördern und zu sichern". So steht es in der Satzung, und so wurde es jetzt auch bei der diesjährigen Ausschüttung der Stiftungserträge beherzigt. Mit knapp 8000 Euro war die Summe der Ausschüttung so hoch wie noch nie, wie der geschäftsführende Vorsitzende Thomas Radermacher betonte. Insgesamt sieben Projekte werden unterstützt.

St. Michael im Neustadter Stadtteil Fechheim ist das jüngste Mitglied in der Gesamtkirchengemeinde Coburg und kann deshalb auch in den Genuss von Ausschüttungen der Bürgerstiftung kommen. Für die aufwendige Sanierung der historischen Gemälde an der Kirchendecke gibt es 2500 Euro. Mit diesem Zuschuss sind nunmehr knapp 90 Prozent der benötigten Spendenmittel erreicht, wie Andrea Kessel vom Kirchenvorstand berichtete. Die Hoffnung sei, dass die Sanierung bis zum Sommer 2022 abgeschlossen ist.

Völlig anders geartet ist das Projekt, das von der Bürgerstiftung in St. Matthäus (Coburg-Neuses) mit 1000 Euro bedacht wird: Im Kindergarten Falkenegg wurde ein neues Baumhaus errichtet. Alle packten mit an, doch am Ende fehlte es am Kleingeld. Leiterin Alexandra Bohl und Erzieherin Jana Richter erzählten, wie vielfältig das inzwischen fertigstellte Baumhaus genutzt wird: "Wir singen in ihm Lieder, hören Geschichten und auch einen Gottesdienst haben wir schon gefeiert!"

Gottesdienste für die Jugend

Neue Wege in Sachen Gottesdiensten will auch Vikar Sascha Ebner gehen. Die Kirchengemeinden St. Moriz, St. Lukas und Niederfüllbach planen eine Jugendgottesdienstreihe. Damit dies gelingt, gibt es von der Bürgerstiftung 300 Euro.

Für ein auch weiterhin aktives Gemeindeleben in Heilig-Kreuz wurde eine Lautsprecheranlage angeschafft. Mit Blick darauf, dass der Saal der Gemeinde wohl abgerissen wird, wählte man ein mobiles Gerät. Das hat den weiteren Vorteil, das es auch von anderen Gemeinden ausgeliehen werden kann, wie Pfarrerin Hedwig Porsch erklärte. Die Bürgerstiftung unterstützt die Anschaffung mit 600 Euro.

In einem echten Notfall konnte die Bürgerstiftung in der Coburger Gemeinde Katharina von Bora helfen: Bei der Renovierung des Gemeindesaals, der auch als Kirchenraum genutzt wird, wurde von den Planern schlichtweg der Einbau eines Notausgangs vergessen. Somit drohte, dass das sehr aktive Gemeindeleben jäh gestoppt wird. Doch Rettung ist in Sicht - auch dank 2000 Euro von der Bürgerstiftung. Sigrid Fredenhagen vom Kirchenvorstand nahm die Zuwendung dankbar entgegen.

Neue Vorsitzende im Amt

Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben (St. Moriz) freute sich, dass mit Hilfe einer Finanzspritze von 500 Euro Gesangbücher für das Ernst-Faber-Haus abgeschafft werden können. "Die Bewohner singen sehr gerne, und das ist wichtig für die Seele", sagte sie und sprach von einer "lebendigen Gottesdienstarbeit" in dem Pflegeheim.

Der Restbetrag der Ausschüttung in Höhe von knapp 900 Euro fließt in das Langzeitprojekt der Bürgerstiftung "Kinder entdecken Kirche".

Im 15. Jahr ihres Bestehens hat es in der Stiftung einige personelle Veränderungen gegeben. So ist Ortrun Stenglein-Gröschel vom Kuratorium in den Vorstand gewechselt und hat dort auch gleich den Vorsitz der Stiftung übernommen. In die umgekehrte Richtung ging es für Gerd Kenner, der bislang im Vorstand tätig war und nunmehr als Vorsitzender des Kuratoriums fungiert. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Gisela Böhnel und Hildegard Mogalle; mit einer Schweigeminute wurde dem verstorbenen Vorstandsmitglied Lutz Langenstein gedacht. Aus dem Kuratorium wurde Dieter Beck verabschiedet; zu den neuen Mitgliedern in diesem Gremium zählen unter anderem Rainer Maier und Anke Kroll.

Ortrun Stenglein-Gröschel warb für die Bürgerstiftung: In Zeiten, in denen die einzelnen Kirchengemeinden mit immer weniger Mitteln auskommen müssten, könnte die Stiftung das evangelische Leben sichern. Und sie sagte: "Wer gerne gibt, dem wird es gut gehen."