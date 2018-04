HUK Coburg wächst dank treuer Kunden

Während der Versicherungsmarkt 2017 um 1,7 Prozent zulegte, stiegen die Bruttobeiträge 2017 des HUK-Coburg-Konzerns um 6,2 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro (2016: 6,9 Milliarden). Den größten Anteil am Wachstum hatte die Autoversicherung mit 8,9 Prozent. Das sei den "sehr, sehr loyalen Kunden" zu verdanken, sagte Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher der HUK-Vorstände, bei der Vorstellung der Bilanzzahlen. Denn die Kunden der HUK-Coburg neigen offenbar wenig zum Wechseln.



Gleichzeitig gelinge es der HUK-Coburg, bei derSchaden-/Kostenquote unter dem Branchendurchschnitt zu bleiben, sagte Heitmann. Diese Quote beträgt bei der HUK-Coburg 92,6 Prozent; im Bereich der Autoversicherung sogar nur 90 Prozent, wo der Marktdurchschnitt bei 98 Prozent liegt.



Lediglich in den Bereichen Rechtsschutz und Lebensversicherungen verlief die Entwicklung der HUK-Coburg im abgelaufenen Jahr unterdurchschnittlich. Bei den Lebensversicherungen führte Heitmann dies auf Sondereffekte zurück: 2004 seien extrem viele Lebensversicherungsverträge abgeschlossen worden, die 2016 (nach Wegfall des Steuerprivilegs) abgelaufen und ausbezahlt worden waren. Das habe sich 2017 noch auf das Ergebnis ausgewirkt. Insgesamt sei es es der HUK aber gelungen, mit neuen Angeboten speziell für Berufseinsteiger und junge Leute, die Beitragssumme im Neugeschäft zu steigern.



Insgesamt kann die HUK-Coburg ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 513 Millionen Euro vorweisen, fast ebenso viel wie im Jahr 2016 (516 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss nach Steuern liegt bei rund 358 Millionen Euro (2016: 411). Das Eigenkapital der Versicherungsgruppe liegt bei knapp 5,76 Milliarden Euro; die Solvatibilitätsquote wuchs um 42 Prozentpunkte auf 378 Prozent.



Die HUK Coburg beschäftigt insgesamt 10313 Mitarbeiter, davon knapp 6000 am Standort Coburg. Die Zahl der Verträge wuchs 2017 auf über 38,4 Millionen Euro; rund 11,9 Millionen Menschen haben einen Versicherungsvertrag mit der HUK-Coburg.