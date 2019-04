HSC Coburg verpflichtet Rückraumspieler Schröder

Handball-Zweitligist HSC 2000 Coburg treibt seine Personalplanungen weiter voran: Mit Andreas Schröder vom Erstligisten HC Erlangen haben die Vestestädter einen erfahrenen Rückraumspieler verpflichtet. Die Coburger werden diese Personalie im Laufe des Tages noch bestätigen.

Der ehemalige Gummersbacher gilt als besonders abwehrstark und hat als Kämpfer in der deutschen Eliteliga viele Jahre bewiesen, was er kann. Gemeinsam mit dem ehemaligen Coburger Nico Büdel spielt Schröder derzeit noch im linken Rückraum der Erlanger.

Schröder begann mit dem Handballspielen im Alter von fünf Jahren beim TSV Rothenburg. Als 17-Jähriger wechselte er 2008 in die Regionalliga zum HSC Bad Neustadt, wo er bis 2010 spielte. Danach spielte Schröder für ein Jahr bei der HSG Frankfurt in der 2. Bundesliga und wechselte zur Saison 2011/12 zum TV 1893 Neuhausen, mit dem er 2012 in die 1. Bundesliga aufstieg. Ab der Saison 2013/14 stand Schröder beim VfL Gummersbach fünf Jahre unter Vertrag. Im Sommer 2017 wechselte er zum HC Erlangen, den er nun Richtung Coburg im Sommer 2019 wieder verlassen wird.

Für HSC-Trainer Jan Gorr ist Schröder ein weiteres Mosaikteil für eine schlagkräftige Mannschaft, die nächstes Jahr in der 1.Liga konkurrenzfähig im Kampf um den Klassenerhalt sein soll.

Doch jetzt müssen sich die "Gelb-Schwarzen" in der laufenden Saison erst einmal auf das Meisterschaftsrennen konzentrieren, denn der Vorsprung auf den Drittplatzierten Nordhorn-Lingen beträgt lediglich drei Punkte und am bevorstehenden Freitagabend wartet das schwere Auswärtsspiel beu TUSEM Essen auf den Tabellenzweiten.