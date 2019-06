HSC Coburg: Knauer verlängert - Prakapenia geht - Ersatzmann gesucht

Nun ist es amtlich: Der HSC Coburg muss 2019/2020 ohne Anton Prakapenia auskommen. Der in Gomel, Weißrussland, geborene Rückraumspieler erfüllt sich seinen Traum von der 1. Liga, in der er ab der kommenden Saison spielen wird.

"In der Handball-Bundesliga zu spielen ist für jeden Handballer natürlich ein Traum. Die Möglichkeit hat sich jetzt für mich ergeben und ich will diese Chance sehr gerne nutzen und somit diesen Schritt in meiner sportlichen Zukunft gehen", sagt Anton Prakapenia.

Dazu Jan Gorr: "Anton ist ein sehr professioneller Spieler und wird unserem Team fehlen. Seine physische Präsenz war für uns in Angriff und Abwehr wertvoll." Prakapenia überzeugte mit starken Leistungen im Trikot des HSC und machte somit die Klubs der 1. Liga auf sich aufmerksam. Über seinen künftigen Arbeitgeber wurde Stillschweigen vereinbart. Interesse soll vor allem der TV Bittenfeld haben.

Interessante Kandidaten

Der HSC wird nach den Worten von Geschäftsführer Michael Häfner nun die Augen nach einem Ersatzmann für Prakapenia offen halten. "Es gibt ja interessante Kandidaten". Und ein interessanter Mann für den HSC ist und bleibt auch Jakob Knauer. Er hat nämlich seinen ursprünglich bis 2020 datierten Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021. Im HSC-Trikot erzielte Knauer in den letzten beiden Spielzeiten 78 Tore in 54 Spielen. Im Jahr 2014 wechselte Knauer aus der Jugend-Abteilung des HSC für drei Jahre an die bekannte Talenteschmiede der Füchse Berlin und kehrte 2017 zu seinem Heimatverein zurück. In der Zeit in Berlin gewann der Rückraumrechte mit der B-Jugend zweimal die Deutsche Meisterschaft und die Bronzemedaille mit der Nationalmannschaft bei der U18-Europameisterschaft 2016 in Kroatien. Auch in diesem Sommer ist Knauer im Kader der Junioren-Nationalmannschaft, die im Juli an der U21-WM in Spanien teilnimmt. "Beim HSC zu verlängern war für mich eine Herzensangelegenheit. Der Verein und das Umfeld bieten eine optimale Möglichkeit, um sich als junger Spieler handballerisch weiterzuentwickeln. Diesen Weg der Entwicklung möchte ich zusammen mit dem Klub gehen", sagt der gebürtige Neustadter.