HSC Coburg gewinnt ersten Test im Trainingslager

Im Rahmen seines ersten Trainingslagers bestritt der HSC 2000 Coburg am Freitagabend das erstes Testspiel in der neuen Handball-Saison. Dabei besiegte der Zweitligist aus der Vestestadt den hessischen Oberligisten HSG Pohlheim deutlich mit 35:17 (19:9).

Die Mannschaft um Trainer Jan Gorr befindet sich seit Mittwoch in einem speziellen Athletik-Trainingslager in Biskirchen. Die Spieler arbeiteten bisher in zahlreichen Trainingseinheiten vor allem an ihrer Fitness.

HSG Pohlheim - HSC Coburg 35:17 (19:9)

Trotz dieser kräftezehrenden Tage präsentierte sich das Team gegen Pohlheim spritzig und kam schnell in die Gänge. Vor allem Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig zeigte sich spielfreudig und torgeil. Er kam am Ende auf zwölf Tore bei vier verwandelten Siebenmeter.

In der Defensive spielte der HSC in der ersten Hälfte eine körperbetonte 6:0-Abwehr mit Zeman und Schröder im Zentrum. Beide langten richtig hin und deuteten ihre Klasse an.

Nach dem Wechsel versuchte es Gorr mit einer offensiven 3:2:1-Variante, bei der es noch die eine oder andere Unstimmigkeit gab. Dennoch wurden schöne Konter gelaufen und tolle Tore herauskombiniert. Gorr, der den einen oder anderen Leistungsträger wie Florian Billek schonte, war mit dem Test rundum zufrieden.

HSC 2000 Coburg: Kuhlanek, Poltrum, Apfel - Preller (1), Jaeger (7), Wucherpfennig (12/4), Sproß (5), Weber (1), Zeman (3), Schröder (3), Neuhold (3).

Diesem Vergleich gingen zwei Kraft- und drei individualisierte Ausdauereinheiten voraus. Wert legte Gorr neben den körperlichen Voraussetzungen vor allem auch auf konzentrierte Übungen für den neuen Abwehrblock. Da gerade die beiden Neuzugänge Stephan Zeman und Andreas Schröder künftig im Mittelblock eine große Herausforderung meistern müssen, wird gezielt in diese Richtung getestet.

Timm bei der U21 WM im Einsatz

Die Tatsache, dass Marcel Timm fehlt - der Dritter im Bunde, der künftig die Mitte am HSC-Kreis dicht machen soll -, macht das Einstudieren des neuen Abwehrsystems nicht gerade einfacher. Timm spielt derzeit mit der U 21-Nationalmannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Beim 39:22-Sieg gegen überforderte Chilenen kam der Coburger Kreisläufer allerdings am Freitag kaum zum Einsatz und konnte sich so auch nicht wie im ersten Spiel, als er immerhin einmal traf, in die Torschützenliste eintragen.

Die Coburger absolvieren in Biskirchen am Samstag noch eine Einheiten und beenden den Aufenthalt, den Gorr als gelungen bezeichnet: "Ich kann ein erstes, positives Fazit ziehen", bilanzierte der Übungsleiter.

Erstmals daheim gegen Eisenach

Das zweite Trainingslager findet vom Dienstag, 30. Juli bis Samstag, 3. August statt. Dann nimmt der HSC nicht nur am stark besetzten Linden-Cup teil, sondern will auch an handballspezifischen Dingen feilen. Erstmals in Coburg präsentiert sich die Mannschaft am Donnerstag, 8. August. Dann ist der Aufsteiger und künftige Ligakonkurrenten ThSV Eisenach zu Gast.