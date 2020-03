Hochwasser: Wo im Itzgrund was gesperrt ist

Auf über vier Meter ist der Pegel der Itz im südlichen Landkreis Coburg gestiegen. Das hat dazu geführt, dass einige Straßen für den Verkehr gesperrt sind. So hat die Straßenmeisterei des Landkreises Coburg die Kreisstraße CO 1 zwischen Lahm und Hemmendorf (Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge) gesperrt. Im weiteren Flusslauf Richtung Süden sind alle Verbindungen derzeit noch frei - mit Ausnahme der Straße von Busendorf (Markt Rattelsdorf, Landkreis Bamberg) nach Gleusdorf. Auch die Fußgängerunterführung, die bei Freudeneck (Markt Rattelsdorf) unter der Bundesstraße 4 hindurch führt, wurde wegen Hochwasser gesperrt. Nach Einschätzung des Staatlichen Wasserwirtschaftsamtes in Kronach dürfte sich die Lage in den kommenden Stunden stabilisieren - wobei mit einem sehr schnellen Rückgang der Pegelstände aber nicht zu rechnen ist.