Hochschule Coburg will Hebammen ausbilden

An der Uniklinik Tübingen wird Hebammenwissenschaft bereits als Studienfach angeboten. Das Foto zeigt Studentinnen mit ihrer Dozentin bei einer Übung zum Pulsmessen. Welche Hochschulen in Bayern das Studium anbieten dürfen, soll noch im Sommer entschieden werden. Die Hochschule Coburg hat sich beworben - als einzige in Oberfranken. Foto: Marijan Murat/dpa