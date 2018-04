Hier wächst etwas zusammen

Es ist eine kunterbunte Mischung aus Kindern, Erzieherinnen, Senioren und Pflegekräften des Awo-Seniorenzentrums. Alle feiern bei sommerlichen Temperaturen gemeinsam die offizielle Eröffnung des "Gartens der Erinnerung".

"Wir sind froh, dass wir den Garten endlich eröffnen dürfen. Er ist ein Anziehungspunkt für unsere Senioren und ideal, um das schöne Wetter zu genießen", sagt Phillip Goritzka, stellvertretender Einrichtungsleiter der Awo.

Die Diakonin Gabriele Lehrke-Neidhardt hält zur Einführung einen Gottesdienst. Jung und Alt helfen bei diesem tatkräftig mit. Die Kindergärten Farbenfroh und St. Ottilia, sowie die Realschule und das Arnold-Gymnasium unterstützen die Diakonin.

Die Streicher des Arnold-Gymnasiums eröffnen den Gottesdienst. Unter dem Thema "Frühling und Sonne" tragen Schülerinnen der Realschule Gedichte und einige Bewohner des Seniorenzentrums Fürbitten vor.

In der Predigt geht es um die Farben des Regenbogen. Diese werden vom Kindergarten Farbenfroh in Seifenblasen zum Ausdruck gebracht. Die Kinder laufen durch die Reihen der Senioren und pusten die Seifenblasen in alle Richtungen. Durch die Sonnenstrahlen sind die Regenbogenfarben gut zu sehen, sehr zur Freude der Kinder.

Die Senioren und Kinder arbeiten künftig gemeinsam im Garten. Jetzt sähen sie schon Sommerblumen in verschiedenen Schalen an. Wenn die Blumen sprießen, werden sie in den Beeten eingesetzt.

Im Garten sollen in Zukunft alle möglichen Veranstaltungen stattfinden: Bewegungs- und Spielerunden, Kochgruppen und Andachten in der Grotte, Kräuterkunde und Besuche von Kindergärten und Musikgruppen statt. Außerdem bereichert die Ernte aus dem Gewächshaus, und dem Hochbeet, die Küche des Pflegeheims mit Obst und Gemüse. Die Gartenpflege übernehmen die Mitarbeiter des Seniorenzentrums sowie ehrenamtliche Helfer. Eines der Highlights im Garten ist ein echter Bus, in dem Filme von Erlebnisreisen gezeigt werden können.

Um den Bewohnern, Angehörigen und Freunden die Begegnungsstätte zu ermöglichen, fielen Baukosten in Höhe von 186 000 Euro an. 60 000 Euro übernahm die Oberfrankenstiftung. Viele Bürger und verschiedene Förderer aus Wirtschaft und Politik unterstützten das Projekt.