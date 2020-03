Helden des Alltags - das Coburger Tageblatt sagt Danke!

Wer sich in diesen Corona-Tagen gesund ernähren möchte, sagt Erich Reichelt (65), muss auf heimisches Gemüse setzen. Kartoffeln, Radieschen und Gurken empfiehlt der Gemüsefachmann, der keinen Zweifel daran hat, dass sein Stand in der Ortsmitte dann noch geöffnet hat, wenn andere längst schließen mussten. Falls etwas echte Grundnahrung sei, dann doch frisches Obst und Gemüse. Und davon haben Reichelt und seine fränkischen Lieferanten so viel zur Verfügung, "dass wir ganz, ganze lange durchhalten können". Das scheint sich herumgesprochen zu haben, erzählt Reichelt lachend: "Inzwischen kommen sogar Coburger zu mir."