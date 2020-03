Helden des Alltags - das Coburger Tageblatt sagt Danke!

Für Janet Binger (17) und Benjamin Brown (31) ist es "völlig normal", das sie in der Fleischerei Brehm in Dietersdorf (Stadt Seßlach; Landkreis Coburg) trotz Corona die Stellung halten und für ihre Kunden da sind. Überhaupt, sagt Janet, sei doch Normalität genau das, was die Gesellschaft jetzt brauche: "Und bestimmt keine Panik." Firmenchef Markus Brehm hat sein Team extra noch mal in Sachen Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen geschult und wird - "so lange es irgendwie erlaubt ist" - den Laden offen halten. "Und wenn es eine Ausgangssperre gibt, dann finden wir für die Zwei schon ein Zimmer bei uns im Haus", verspricht der Metzgermeister lachend seinen Mitarbeitern.