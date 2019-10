Heißes Derby mit Provokationen

anz schön was los auf dem Anger-Sportplatz! Das Stadtderby zwischen den beiden Coburger Football-Klubs riss über 400 Zuschauer in ihren Bann. Und die Besucher bereuten ihr Kommen nicht, denn auf und neben dem Platz wurde ihnen so einiges geboten. Am Ende behielten die Black Dukes klar mit 35:0 die Oberhand. Fotos: Hagen Lehmann

