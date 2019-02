Heftiger Streit in Neustadt bei Coburg: Frau (33) wirft mit Küchenmesser nach Mann (51)

In einer Wohnung in der Wilhelmstraße in Neustadt bei Coburg gerieten am frühen Donnerstagabend drei Menschen in Streit.

Alle waren mehr oder weniger betrunken, teilt die Polizei Neustadt mit. Eine 33-jährige Frau bedrohte zunächst einen 51-jährigen Mann mit einem Küchenmesser. Dies warf sie dann auch noch nach dem Mann. Dabei verfehlte sie aber ihr Ziel. Im Anschluss riss der 51-Jährige die Frau zu Boden. Dabei verletzte sich diese leicht.

Ein ebenfalls anwesender 39-jähriger Mann griff nach den ersten Ermittlungen nicht ins Geschehen ein. Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,3 bis knapp 2,5 Promille.