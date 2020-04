Eigentlich wäre 2020 für "Hartz & Herzlich" ein Jubiläumsjahr: Vor zehn Jahren, am 16. Mai, wurde der Verein in Coburg gegründet, vor fast genau neun Jahren, am 9. April 2011, öffnete das Kaufhaus seine Türen. Das Konzept: Gespendete Ware wird günstig abgegeben an Bedürftige. Verdient werden sollt...