"Handwerkernachwuchs, der begeistert!"

Jedes Jahr veranstaltet das Handwerk bundesweit den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Dieser dient einer Pressemitteilung zufolge der Förderung der Berufsausbildung im Handwerk. Träger des Wettbewerbs sind der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk. Finanzielle Unterstützung leistet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi).

Die besten Gesellinnen und Gesellen haben sich inzwischen zum 68. Mal zunächst auf Innungs-, dann auf Kammer-, Landes- und Bundesebene gemessen. Für den Leistungswettbewerb auf Kammerebene qualifizieren sich jeweils die Lehrlinge, die bei der Gesellenprüfung als beste der Innung die beste praktische Arbeit gefertigt haben. Die Kammersieger/-innen nehmen wiederum am Landeswettbewerb, die Landessieger am Bundeswettbewerb teil. Dort werden dann in allen Berufen die besten Gesellen/-innen aus ganz Deutschland ermittelt.

Landessieger und Kammersieger aus Coburg sind folgende Personen:

Landessieger sind der Fotograf Johannes Heppner aus Judenbach dessen Arbeitgeber die Greinerstudios GmbH in Neustadt bei Coburg ist, sowie der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik, Marius Rühmer aus Judenbach der im Autohaus Heinrich-G. Bender in Coburg arbeitet.

Kammersieger sind der Automobilkaufmann Janeck Escher aus Stadelhofen, dessen Arbeitgeber die Firma Automobile Weberpals in Coburg ist, sowie der Fleischer (2. Landessieger) Gunnar Flessa aus Coburg, der bei der Theodor Luther GmbH in Neustadt bei Coburg arbeitet.

Selbstbewusst rief der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Thomas Zimmer, bei der Abschlussfeier des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks 2019 im Arvena Kongress Hotel in Bayreuth die Kammersiegerinnen und Kammersieger dazu auf, weiter in sich zu investieren. "Nutzen Sie die Vorlage, die Sie sich selbst mit Ihren guten Leistungen geschaffen haben. Lernen Sie und leben Sie für Ihr Handwerk!" Den insgesamt 42 jungen Handwerkerinnen und Handwerkern, die ihre Abschlussprüfung 2019 als Beste ihres Gewerkes innerhalb des Kammerbezirks Oberfranken absolviert haben, stehen dabei laut Zimmer beste Perspektiven offen. Besonders in den Blick nahm er dabei auch die neun Landessieger, von denen drei sogar den Bundessieg und damit den deutschen Meistertitel in ihrem Beruf erreicht haben. "Das ist ein großartiger Erfolg und mit drei Bundessiegen Rekord für uns. Und es zeigt: Oberfranken kann Handwerk. Und zwar richtig gut."

Bei der Abschlussfeier des Leistungswettbewerbs wurden die drei Bundessieger und damit "deutsche Meister" in ihrem Gewerk, Marlene Bosold (Steinmetz- und Steinbildhauerin), Lisa Kraus (Textilgestalterin, Fachrichtung Sticken) und Elias Rittmayer (Brauer), sowie die Landessieger Jan Fiedler (Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik), Günther Fuchs (Reifen- und Vulkanisationstechniker, Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik) und Nicolas Krahl (Mechatroniker für Kältetechnik) mit Laudationes besonders gewürdigt, ehe alle Kammersiegerinnen und Kammersieger ihre Urkunde und ein Präsent erhielten. Nicht anwesend waren die Landessieger Maximilian Christ (Bestattungsfachkraft), Johannes Heppner (Fotograf) und Marius Rühmer (Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, Fachrichtung Karosserie-Instandhaltungstechnik).