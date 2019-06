Halt richtig schön fränkisch blöd

Ooch, die zwei schon wieder, Heißmann und Rassau. Füllten aber das Coburger Kongresshaus, am Mittwoch mit ihrem Programm "Wenn der Vorhang zwei Mal fällt". Die Leut' lachten und lachten, vorzugsweise über Blödheiten. -

Das ist kein Negativurteil! Tolle Kabarettisten gibt es mittlerweile massenhaft, weiß der Volker Heißmann aus Förd bei Nermberch ganz genau. "Und die Tachesschau kannst nemmer dobben. Also machen mir kein Kabarett." Nä. Die beiden machen "a dolles Gschmarri", "und wennst hier naus gehst und sachst, allmächt wor des heid wieder blöd, dann war's gut."

Also machen die beiden Lieblinge aus "Fastnacht in Franken", dem Bayerischen Rundfunk und vielen anderen fränkischen Bühnen, Volker Heißmann und Martin Rassau, weiterhin vor allem Blödsinn, egal, wie sie ihr aktuelles Programm auch nennen. Manchmal ist es aber durchaus auch entlarvend, persönlich fränkisch wie bei uns allen daham oder allgemeiner gesellschaftlich wie mit der Bolidig und dem Wahnsinnsgeld für a Straßenmaut, die mer jetzt ned kriegen, was fast alle von Anfang an wussten.

Außerdem ziehen sich die zwei immer mal um und an, ziemlich kariert, machen auch szenisch was her. Und der Heißmann kann halt auch gut singen. Sein Peter Alexander-Medley "Es kommt auf die Sekunde an", im Stil von Frank Sinatra und Dean Martin - des hodd fei scho wos kobbt. - Ha! Des ganze wor und is halt a großer Spaß. Und aus.