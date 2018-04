Halligalli auf dem Coburger Ketschenanger

Ein neues, 40 Meter hohes Riesenrad dreht in diesem Jahr seine Runden auf dem 86. Frühlingsfest. Die Besonderheit: Am Samstag, 21. April, gibt es Frühstück in den Gondeln. Für die Teilnahme findet eine Verlosung bei Radio Eins statt.Neben dem Riesenrad gibt es noch zwei neue Fahrgeschäfte, kündigt Hauptorganisator Ralf Pazdera an: Den Twister und den Break Dancer. Außerdem ist an jedem Tag Livemusik im Festzelt geboten.

Der Festbetrieb startet am Freitag, 20.April, um 15 Uhr mit einem besonderen Eröffnungsangebot. Alle Fahrten kosten bis 16 Uhr nur 99 Cent. Um 20 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) mit dem Bieranstich offiziell das Frühlingsfest. Der erste Tag endet mit einem Feuerwerk gegen 22 Uhr.

Am Samstag, geht es um 14 Uhr los. Für die Musik sorgt an den ersten beiden Tagen die Band "Wart a-Moll."

Mit Kinderschminken und Ballonmodellieren beginnt das Fest am Sonntag, 22. April, um 13 Uhr. Erneut ist mit dem Trio "Friends" Livemusik geboten. Zu Beginn der Woche, Montag und Dienstag, spielt das Duo "Accoustica" im Festzelt.



Alle 14 Tage wie ein Umzug

Ralf Pazdera, Sektionsleiter des süddeutschen Verbands reisender Schausteller und Handelsleute, organisiert die Veranstaltung nun seit 19 Jahren. "Ich bin in das Geschäft reingeboren worden und mache es mit Leidenschaft", sagt er. "Es ist alle 14 Tage wie ein Umzug. Man nimmt alles mit und räumt es um. Am vergangenen Sonntag hab' ich noch 120 Gäste im Festzelt in Nürnberg bedient, drei Tage später stehen schon wieder ein Großteil der Geschäfte in Coburg."

Insgesamt 27 Familien mit ihren Mitarbeitern, die ebenfalls auf dem Frühlingsfest mitwirken, teilen diesen Lebensstil.

Pazdera und seine Partner möchten auch die regionale Wirtschaft unterstützen. Bei Reparaturen an Fahrgeschäften oder ähnlichem greife man auf örtliche Werkstätten und Handwerker zurück, betont er.

Am Dienstag wird ein Kindergarten eingeladen, die Attraktionen und Imbissbuden kostenlos auszuprobieren. Gesponsort wird diese Aktion von den Schaustellern. Pazdera sieht es als einen der schönsten Tage während des Frühlingsfestes an. "Es macht immer wieder Spaß, den Kindern eine Freude zu bereiten.Am Ende findet noch eine kleine Auswertung statt, was den Kindern am Besten gefallen hat. Meistens ist es der Autoscooter."

Wie in jedem Jahr ist am Mittwoch Kindertag. Bis 20 Uhr zahlen alle Kinder an den Fahrgeschäften nur den halben Preis. Ab 16 Uhr findet im Festzelt eine Zaubershow und Kinderschminken statt.Ab 18 Uhr beginnt der Blaulichtabend, der von der Band "Die Drei" begleitet wird. Alle Aktiven bei den Blaulichtorganisationen wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten bekommen für zwei Euro ein Bändchen bei ihrer Dienststelle. Der Festbetrieb am Donnerstag und Freitag wird von der Gruppe "Get Back" gestaltet. Am Freitagabend steigt eines der Highlights der Coburger: Das große Musik-Feuerwerk.

Zum Ausklang spielen am Samstag, 28. April die Band "Mirage" und am Sonntag noch einmal die "Friends."