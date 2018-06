Hahnenschlag und Nacht-Flohmarkt

Abwechslungsreiches Kirchweihprogramm





Programm



Die Kirchweih war früher eines der Hauptfeste im Bauernjahr und wird bis heute, vor allem im ländlichen Raum, von einem vielfältigen Brauchtum begleitet. Neben der kirchlichen Tradition spielt dabei der Genuss - wie das traditionelle Essengehen zur Kirchweih - heimischer Spezialitäten ebenso eine Rolle wie das gesellige Beisammensein, das Kirchweih-Ständchen-Spielen überall im Ort und der traditionelle Hahnenschlag. Die Festwirte und Schausteller sowie die Stadt Seßlach laden Groß und Klein ein, bei der Kirchweih in Seßlach von Freitag, 29. Juni, bis Montag, 2. Juli, dabei zu sein.Eröffnet wird die Kirchweih am Freitag, 29. Juli. Zahlreiche Festwirte landen herzlich ein dabei zu sein und ihre Gäste mit leckeren Schmankerl zu bewirten. Samstag und Sonntag gibt es für Bürger und Gäste, zusätzlich zu den Fahrgeschäften in der Altstadt Seßlach, ein besonderes Kinderprogramm auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Die Highlights sind zum einen die Stadtführung durch die historische Altstadt, einen der bedeutendsten historischen Stadtkerne Deutschlands, sowie eine Stadtführung für Kinder mit Stadtquiz. Für die Kinderstadtführung ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09569/922540 erforderlich. Der Start der Führungen ist jeweils immer am Rathaus. Am Samstag findet darüber hinaus auch wieder der Nacht-Flohmarkt von 20 bis 1 Uhr statt. Am Sonntag, 1. Juli, findet in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer um 8.45 Uhr ein Festgottesdienst zum Kirchweihfest mit musikalischer Ausgestaltung durch den Kirchenchor Seßlach statt. Außerdem gibt es im Rothenberger Torturm die sehenswerte Ausstellung "Silent Blossom Pix Fotodesign ". Montag, am Tag der Franken, klingt die Kirchweih ab 17 Uhr mit dem traditionellen Hahnenschlag durch die Brauhausfreunde Seßlach auf dem Marktplatz vor dem Rathaus aus.16 bis 17 Uhr: Stadtführung für Kinder inklusive Stadtquiz; Start: am Rathaus; Anmeldung: Telefon 09569/922540 (3 Euro pro Kind, 5 Euro pro Erwachsener)20 bis 1 Uhr: Nacht-Flohmarkt in der Altstadt14 bis 15.30 Uhr: Stadtführung durch die historische Altstadt - einen der bedeutendsten historischen Stadtkerne Deutschlands; Start: am Rathaus (5 Euro pro Erwachsener, Kinder kostenlos)Ab 17 Uhr: Traditioneller Hahnenschlag durch die Brauhausfreunde Seßlach vor dem RathausTäglich von 10 bis 18 Uhr: Einzelhändler in der Altstadt Seßlach