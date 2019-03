Günter Grünwalds gefeiertes Coburg-Gastspiel

Ob Kongresshaus Rosengarten in Coburg, Alte Mälzerei in Regensburg oder Seeforum in Rottach-Egern - bei vielen Auftritten des aus Ingolstadt stammenden Komikers Günter Grünwald steht in diesen Wochen der Hinweis "Ausverkauft" im Veranstaltungskalender.

Das Programm "Deppenmagnet", mit dem Grünwald durch die Lande reist, besitzt offenkundig beachtliche Anziehungskraft. Treue Fans bescherten Grünwald in Coburg einen erfolgreichen Abend mit reichlich Szenenapplaus. Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos vom Auftritt Günter Grünwalds in Coburg finden Sie hier

