Großfahndung in Coburg: Polizei beruhigt die Bevölkerung

Aufregung am späten Donnerstagabend in Coburg: Ein Hubschrauber kreiste über der Stadt. Weil auch Suchscheinwerfer zum Einsatz kamen, machten vor allem in den sozialen Medien sofort wildeste Gerüchte die Runde. Ist etwas Schlimmes passiert? Ein Verbrechen?

Auf Tageblatt-Anfrage bestätigte die Coburger Polizei am Freitagmorgen, dass es sich um eine "Fahndung nach Straftätern" gehandelt habe. Für weitere Informationen wurde aufs Polizeipräsidium Oberfranken verwiesen.

Ein Sprecher dieses Polizeipräsidiums Oberfranken gab die Auskunft, dass es eine "körperliche Auseinandersetzung" gegeben habe. Weitere Details könnten aber erst im Laufe des Freitags bekanntgegeben werden. Der Sprecher sagte aber auch: "Es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit."

Der Ort des Geschehens beziehungsweise der "körperlichen Auseinandersetzung" soll sich nach Tageblatt-Informationen im Bereich des Weichengereuths in Coburg befinden.