Glück  mit Sicherheits- abstand

Der Schornsteinfeger ist in vielen Haushalten ein gern gesehener Gast. Nicht nur weil er eine wichtige Arbeit verrichtet, sondern auch weil er volkstümlich als Glücksbringer gilt. Deshalb wollen ihn viele anfassen. In Zeiten von Corona kann Glück nicht schaden - Körperkontakt hingegen schon. "Die Berührung fällt momentan aus. Wir machen das dann per Geste aus der Ferne. Das hilft bestimmt auch", sagt Ramona Brehm. Die 29-Jährige Schornsteinfegerin arbeitet im Bezirk fünf in Coburgs Süden – Wüstenahorn, Creidlitz, Ahorn.

Da sie von Haus zu Haus geht, ist für sie besondere Vorsicht, aber auch Rücksicht geboten: Sie trägt ihre Arbeitshandschuhe während des gesamten Dienstes und achtet verstärkt auf die allgemeinen Schutzmaßnahmen, die das Virus erfordert: Sicherheitsabstand und Hygieneregeln.

"Bisher hatte ich noch keine negativen Reaktionen bei den Kunden. Die Leute sind aber natürlich etwas unruhig. Meiner Chefin wurden schon zwei Termine abgesagt", sagt sie.

Umgang mit Fristen

Ramona Brehm betont jedoch: "Die Coburger verhalten sich uns gegenüber sehr loyal und bedacht." Das ist auch wichtig, denn der Brandschutz muss stets gewährleistet sein. Heike Stammberger, Bezirkskaminkehrer-Meisterin, weist auf die Problematik mit bestehenden Fristen hin. In einer Ausnahmesituation wie der jetzigen versuche sie jedoch, die Termine nach Möglichkeit aufzuschieben. Bei einer Fristversäumnis gebe es eine kleine Notiz – "ich glaube aber nicht, dass das aktuell zu Problemen führt. Wir werden das alles zur gegebenen Zeit nacharbeiten", erklärt sie.

Aktuell gebe es noch keine Weisung von der bayerischen Regierung. "Wie lange wir noch in die Häuser dürfen, liegt nicht in unserer Hand. Wir versuchen momentan einfach möglichst viel vorzuarbeiten – wenn wir nicht mehr zu den Kunden können, erledigen wir erst einmal die Büroarbeiten", erläutert Ramona Brehm mit. Indes hätten auch schon Absprachen zwischen den Coburger Kaminkehrern stattgefunden. Corona erfordere gemeinsames Handeln – von allen, weiß Ramona Brehm.