Glanzvoller Gala-Abend krönt das Coburger Theaterfest

Das rund zweistündige Programm bot einen klangvollen Querschnitt der Musiktheater-Produktionen der Saison 2018/2019.

Der Bogen spannte sich dabei von der Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" (Premiere am 29. September) über Stephen Sondheims Musical "Into the Woods" bis zu Beorges Bizets "Carmen".

Im Zentrum des Programms standen zahlreiche neue Sängerinnen und Sänger des Musiktheaterensembles. Neben dem Philharmonischen Orchester wirkte auch der Chor des Landestheaters mit, einstudiert von Coburgs neuem Chordirektor Mikko Sidoroff.

Außerdem erklangen Stücke aus Stephen Sondheims Musical "Into the Woods" ebenso wie aus Benjamin Brittens Oper "Peter Grimes", die 2019 ihre Coburger Erstaufführung erleben wird.

Weitere Programmpunkte waren Paul Hindemiths "Neues vom Tage", Eduard Künnekes "Der VEtter aus Dingsda", Georges Bizets "Carmen" und als Abschluss Edward Elgars Marsch "Pomp and Circumstances".

