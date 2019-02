Glätteunfall im Kreis Coburg: 33-Jähriger verletzt

Mittelschwer wurde ein 33-jähriger Mann bei einem Unfall am Samstag bei Rödental. Außerdem wurde ist sein BMW mit 40.000 Euro wahrscheinlich total beschädigt. Am Samstag früh gegen 7.00 Uhr fuhr der 33-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Waldsachsen in Richtung Coburg-Cortendorf.

Wahrscheinlich auf Grund der Glätte kam er in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben, vor dort aus prallte das Fahrzeug wieder ab und kam auf der Straße quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der 33-jährige Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Coburg gefahren. Während der Bergungsarbeiten, die sich, auf Grund der total defekten Achse als schwierig gestalteten, war die Ortsverbindungsstraße durch die Feuerwehr gesperrt.