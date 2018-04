Gipfeltreffen in Coburg: Protest gegen neue Stromtrassen

Die Stadt Coburg sowie die Landkreise Coburg, Haßberge und Schweinfurt wollen ein Zeichen setzen gegen den Ausbau der Stromtrassen in ganz Franken. Deshalb gab es jetzt ein "Gipfeltreffen", wie es in einer Pressemitteilung heißt, im Coburger Rathaus. Teilnehmer waren Oberbürgermeister Norbert Tessmer sowie die Landräte Michael Busch (Coburg), Wilhelm Schneider (Haßberge) und Florian Töpper (Schweinfurt). Unterstützung erhielten sie zusätzlich von den Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber und Hans Michelbach sowie weiteren politischen Verantwortlichen. Auch Bundestagsabgeordnete Lisa Badum war gekommen, um sich über das Anliegen der Kommunalpolitiker zu informieren.



Bei dem Treffen unterzeichneten die kommunalen Spitzenpolitiker ein Positionspapier, welches detaillierte Argumente gegen zusätzliche Stromtrassen in Franken aufzeigt.



In der Pressemitteilung heißt es: "Noch weiß niemand, in welchem Stadt- oder Landkreisgebiet weitere Trassen verlaufen sollen, es gibt jedoch mehrere Varianten innerhalb der Korridore. Der neue Koalitionsvertrag der Bundesregierung gibt Hoffnung, dass die Versprechen vom 1. Juli 2015 - dass es keine zusätzlichen Stromtrassen durch Nordbayern mit Endpunkt in Grafenrheinfeld geben soll - nun doch noch eingehalten werden."



Die versammelten Landräte und der Oberbürgermeister waren sich bei dem Treffen einig, dass ganz Franken gemeinsam gegen diese Planungen auftreten muss. Die gesamte Region sei durch die unterschiedlichsten Maßnahmen wie die Autobahn A73, die ICE-Trasse und die bereits in Betrieb genommene Thüringer Strombrücke bereits "über das verträgliche Maß hinaus" belastet worden. "Mehr kann und darf nicht mehr akzeptiert werden", heißt es in der Pressemitteilung.