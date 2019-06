Giovane Elber wird in Coburg geehrt

Im Rahmen des 28. Coburger Samba-Festival (Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juli) wird in diesem Jahr auch wieder der Förderpreis "Humano - Botschafter der Menschlichkeit" verliehen. Einer der Preisträger ist Ex-Fußballprofi Giovane Elber, der sich in einer Videobotschaft aus seiner Heimat Rio de Janeiro gemeldet hat: "Ich freue mich, wieder nach Coburg zu kommen - die Stimmung am Samba-Festival ist gigantisch".

Schon seit dem Jahre 1994 engagiert sich Ex-Fußballer Giovane Elber mit seiner Stiftung für Straßenkinder in Brasilien - also "für die Ärmsten der Armen", wie es in einer Mitteilung des Festival-Veranstalters Sambaco heißt.

Außer Elber wird auch Florian Sitzmann ("Der halbe Mann") ausgezeichnet, der seit einem Unfall keine Beine mehr hat. Als Handbiker tritt er bei internationalen Wettbewerben an und möchte damit auch anderen Menschen, die ein Handicap haben, Mut machen. Zudem unterstützt Sitzmann mit dem Projekt "Aufwind Mannheim" Kinder, die sich ohne fremde Hilfe nur selten ein warmes Mittagessen in Deutschland leisten könnten.

Die Preisverleihung wird am Freitag, 12 Juli , ab 18 Uhr auf der Samba-Bühne am Schlossplatz stattfinden. Anschließend werden die beiden Preisträger zusammen mit Profimodel Rebecca Mir in der VR-Bank am Coburger Theaterplatz Autogramme schreiben.

Vorverkauf endet am Wochenende

Am kommenden Sonntag (30.Juni) endet der Vorverkauf für das diesjährige Samba-Festival. Wochenend-Tickets sind für 24 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.samba-festival.de erhältlich. Ab Montag gibt es Tickets nur noch zum Festivalpreis von 28 Euro.

Auch in diesem Jahr werden Online-Tickets angeboten, die zu Hause ausgedruckt, aber auch einfach auf dem Handy vorgezeigt werden können.

Informationen zu Tagestickets und Preisen für Kinder sowie Menschen mit Behinderung können unter www.samba-festival.de/preise nachgelesen werden.