Giovane Elber kommt wieder nach Coburg

Rund 200000 Besucher erwarten die Veranstalter an dem dreitägigen Festival - mit 3000 Sambistas, die an diesem Wochenende in Turnhallen, Klassenzimmern oder privaten Unterkünften schlafen. Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht: "mehr Gruppen bekommen wir nicht mehr unter", sagt Festival-Veranstalter Rolf Beyersdorf. Von Freitag- bis Sonntagabend werden auf 11 Bühnen in der gesamten Coburger Innenstadt Bands, Tänzerinnen und Tänzer sowie brasilianische Showacts auftreten. Unter anderem kommt mit Saulo Fernandes einer der Top-Musiker aus Bahia zu einem exklusiven Deutschland-Konzert nach Coburg. Eine weite Anreise aus Brasilien haben die Samba-Königinnen aus Rio de Janeiro: Bianca Monteiro und Ana-Paula Evangelista kommen mit der Samba-Muse Veronice de Abreu zum diesjährigen Samba-Festival nach Coburg und werden mit ihren atemberaubenden Tanzkünsten das Publikum an den Zuckerhut verzaubern. VIP Gäste sind in diesem Jahr TV-Model Rebecca Mir, Tänzerin und Moderatorin Fernanda Brandão, Profitänzer Massimo Sinató und Ex-Fußballstar Giovane Elber. Schirmherr ist der Vizepräsident des Deutschen Städtetags und Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly. Tickets für das dreitägige Festival sind für 24,-Euro im Vorverkauf erhältlich.

Brasilianische Megastars in Coburg Saulo Fernandes bringt Klänge aus Bahia nach Coburger wird für ein einziges Konzert nach Deutschland fliegen und die Samba-Festival Besucher musikalisch mit in seine Heimat nehmen. Geboren wurde Saulo 1977 in Barreiras, im Westen Bahias. Schon sehr früh kam er durch den Einfluss seiner Familie mütterlicherseits mit Musik in Kontakt. Im Alter von 14 Jahren veröffentlichte er seine erste Platte und ist in Brasilien ein gefeierter Megastar. Neben Saulo werden weitere Profi-Künstler und Bands das dreitägige Festival besuchen und das Publikum begeistern. Optisch kommen mit den Samba-Königinnen echte Augenweiden und Profi-Tänzerinnen aus Rio nach Coburg. Unter ihnen ist auch Ana-Paula Evangelista, die das Festival von früheren Besuchen bereits kennt: "Es ist ein Wahnsinn, jedes Mal wenn ich in Coburg bin, freue ich mich, dass unsere brasilianische Lebensfreude für ein Wochenende in Coburg zu Hause ist."

Die Samba-Königinnenwerden die Bühnen, Straßen und Gassen Coburgs aufheizen und die Besucher zum Staunen bringen. Neben weiteren Top-Showacts aus dem In- und Ausland werden gut 100 Samba-Gruppen aus aller Welt in Coburg auftreten. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, der Schweiz, Kolumbien, Finnland, Istanbul oder Schottland. Stars und VIP s auf dem Festival Profitänzer Massimo Sinató wird während des Samba-Festivals einen Salsa-Workshop halten (Anmeldung unter www.samba-festival.de),während seine Partnerin, das Model Rebecca Mir, bekannt aus der TV Show "Let s dance", Autogramme für ihre Fans schreibt. Neben ihr wird auch der Ex Fußballprofi Giovane Elber nach Coburg kommen, zusammen mit Fernanda Brandão, die in diesem Jahr die große Eröffnung des Festivals am Freitagabend moderiert