Geschäftsaufgabe in der Spitalgasse in Coburg

Juwelier Deloch schließt sein Geschäft in der Spitalgasse 17. Wie auf einem Zettel an der Eingangstür zu lesen ist, beginnt bereits am Donnerstag, 21. März, der Räumungsverkauf.

Ganz verschwinden wird der traditionsreiche Name Deloch allerdings nicht aus der Coburger Innenstadt. Denn 2015 hatte sich Deloch mit dem Juwelier Gall im Steinweg 1 zur "Juwelier Deloch-Gall OHG" zusammengetan.

Geschäft im Steinweg bleibt

Und wie auf Nachfrage zu erfahren war, wird diese Juwelier Deloch-Gall OHG auch weiterhin ihr Geschäft im Steinweg 1 (Rückseite vom Gebäude "Stadtcafé") haben.

Deloch zählt sich selbst "zu den ersten Adressen in Coburg, wenn es um Schmuck, Uhren und Trauringe geht", wie es auf der Internetseite heißt. Die mehr als 40-jährige Firmengeschichte begann 1974.